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西甲｜獲皇家馬德里力斟回巢 傳摩連奴開出兩個條件

足球世界
更新時間：07:14 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:14 2026-05-12 HKT

皇家馬德里今季四大皆空，據報球會主席佩雷斯非常希望摩連奴再度回巢執教。雖然摩連奴否認了與皇馬有接觸，但據報這名葡萄牙籍教頭的經理人有與會方展開溝通，並開出兩個回巢條件。

佩雷斯極度欣賞摩連奴

皇馬季中經歷易帥，沙比阿朗素離隊後，目前「銀河艦隊」由艾比路亞執教。球隊日前以0：2不敵巴塞隆拿後，確定今季與錦標無緣。據報球會已開始為下一季準備，由於主席佩雷斯極度欣賞賓菲加主帥摩連奴，希望努力斟介對方回巢。

摩連奴日前表示目前集中在賓菲加的職務上：「有一點我想強調，在足球世界裡，並不是專業人士主動表示有興趣去或不去某個地方⋯⋯我沒有與任何人接觸過，無論是主席，還是架構中任何重要人物。而且基於我個人的決定，這與我職業生涯中其他時刻的決定如出一轍，尤其是在賽季尾聲這個階段，我不與任何人談論此事，因此我與皇馬完全沒有任何接觸。」

摩連奴於2010至2013年曾執教皇馬。法新社
摩連奴於2010至2013年曾執教皇馬。法新社
摩連奴目前執教賓菲加。法新社
摩連奴目前執教賓菲加。法新社
摩連奴今季領軍倒戈皇馬踢出經典。法新社
摩連奴今季領軍倒戈皇馬踢出經典。法新社

需有轉會話語權

但《Goal.com》稱摩連奴摩連奴的經理人文迪斯已經初步與皇馬高層接觸，為回巢鋪路。摩連奴提出兩大回巢條件，包括轉會話語權以及內部架構上教練的自由權必須受到尊重。報道指摩連奴認為皇馬陣中有多個位置需要增兵，他希望獲得與首次執教時同等的引援自由度。另外，他堅持在教練團隊的層級制度和自主權上，獲得嚴格的尊重。

摩連奴於2010年至2013年曾經執教皇馬，領軍贏得西甲和西班牙盃冠軍。他之後於英超打滾多年，先後執教車路士、曼聯和熱刺，隨後轉會羅馬和費倫巴治，目前執教賓菲加。

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