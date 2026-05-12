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英超｜熱刺1：1列斯聯 堅士基補時關鍵撲救保1分

足球世界
更新時間：06:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-12 HKT

熱刺在護級路上遇到打擊，今晨主場迎戰列斯聯雖憑馬菲斯泰爾的妙射一度領先，但最終被對手逼和1：1痛失兩分。熱刺賽後仍然排在第17位，僅領先第18位、降班區的韋斯咸兩分。

泰斯功臣變罪人

主隊於下半場的50分鐘打破僵局，是屬於泰爾的個人表演時間，皮球從高而落他仍輕鬆控定，並且隨即起腳，皮球直飛死角入網。但泰爾於74分鐘由功臣變罪人，他於己隊禁區內以倒掛解圍，變舉腳過高踢中列斯聯的艾芬安柏度輸12碼。列斯聯由卡維特利雲操刀極刑中鵠，扳平1：1。

卡維特利雲為列斯聯扳平。路透社
卡維特利雲為列斯聯扳平。路透社
占士麥迪臣疑被絆跌，經VAR翻看後判尼美查踢到波，因此熱刺沒有12碼。路透社
占士麥迪臣疑被絆跌，經VAR翻看後判尼美查踢到波，因此熱刺沒有12碼。路透社
堅士基這記撲救助熱刺保住1分。路透社
堅士基這記撲救助熱刺保住1分。路透社
占士麥迪臣缺陣375日後復出，於85分鐘後備上陣。路透社
占士麥迪臣缺陣375日後復出，於85分鐘後備上陣。路透社

堅士基托走朗達夫近門勁射

到比賽末段掀起高潮，長達13分鐘的補時中，列斯聯於補時8分鐘有一次黃金機會，桑恩朗達夫於禁區內起腳，熱刺門將堅士基反應快右手將皮球托高後中楣彈出，為熱刺保住1分。

麥迪臣疑被絆跌 VAR翻看判沒12碼

戰至補時第13分鐘，缺陣375日後後備復出的占士麥迪臣，於禁區內疑被盧卡斯尼美查絆跌，經VAR翻看後判尼美查踢到皮球，因此熱刺沒有獲判12碼。最終熱刺與列斯聯踢成1：1平手，賽後以9勝11和16負得38分續排第17位，僅領先第18位、降班區的韋斯咸兩分，護級形勢相當緊湊。列斯聯則早一日已經確定護級成功，賽後以10勝14和12負得44分，暫列第14位。

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