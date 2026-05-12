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英超｜車路士開始聯絡潛在新帥 伊拉奧拿、沙比阿朗素、馬高施華在列

足球世界
更新時間：05:16 2026-05-12 HKT
發佈時間：05:16 2026-05-12 HKT

根據《BBC》的報道指，車路士開始聯絡新帥侯選人，當中包括伊拉奧拿、沙比阿朗素、馬高施華和加拉士拿等等。據報車路士希望在來季季前集訓之前，確定好新帥人選。

車路士經歷英超五連敗兼零入球後，於4月底怒妙羅仙尼亞，目前由U21主帥麥法蘭暫代帥位至季尾；麥法蘭接手後車路士的戰績為1勝1和1負，目前「藍戰士」於英超以49分排第9位，落後第7位的白禮頓4分，聯賽尚餘兩輪下繼續為來季歐洲賽資格努力，他們的對手將是力爭護級的熱刺和新特蘭。

加拉士拿、法比加斯同獲青睞

《BBC》指會方已經開始為來季打算，展開聯絡新帥侯選人的工作，人選包括般尼茅夫主帥伊拉奧拿、1月離開皇家馬德里的沙比阿朗素、富咸領隊馬高施華和水晶宮領隊加拉士拿等等。曾效力車路士、目前執教意甲球隊科木的法比加斯，亦獲得會方的青睞。其中伊拉奧拿和加拉士拿已經分別宣布，將於今季季尾離開原屬球隊，意味著車路士不需要支付解約金。而馬高施華與富咸的合約，亦將於今夏到期；他已獲會方提供新約，暫時未知會否簽約。

但車路士將面對其他球會競爭，例如伊拉奧拿成為水晶宮的頭號目標，後者屬意這名西班牙籍教練接替加拉士拿的帥位。《BBC》報道稱，伊拉奧拿正權衡車路士和水晶宮這兩個選擇，甚至有機會選擇季初賦閒，到季中才吼準空缺補位。

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