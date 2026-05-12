英超│曼聯想買後備全能鋒將 有意邀請韋碧克回巢

曼聯提前鎖定來季歐聯資格後，已立即展開引援工作，據《曼徹斯特晚報》透露球會希望引入一位全能的後備鋒將，作為輪換之用，在預算不多下相中了青訓出身、目前效力白禮頓的韋碧克(Danny Welbeck)。若然成事，韋碧克將時隔12年回歸紅魔，他當年離隊只有23歲。

曼聯核賣走舒克斯再換人

《曼徹斯特晚報》周一報導，曼聯正為夏天的球員賣買進行前期工作，其中一個目標是放走與球隊格格不入的荷蘭前鋒約舒亞舒克斯，計畫將他賣往意大利。而紅魔開始尋找替代舒克斯的人選，鑑於今夏大部份轉會資金用作引入中場和左閘，加上鋒線正選結構不變，新鋒將用作輪換補位，並在必要時出場為球會帶來衝擊。

相中韋碧克 踢法全能轉會費低

曼聯希望引入一位有經驗的全能型鋒將，目標人選正是前青訓產品韋碧克。現年35歲的韋碧克，2008年提升上紅魔一隊，一直踢至2014年轉投阿仙奴，如今於白禮頓已效力了6年。他今季為海鷗於英超出場35次，攻入13球，刷新個人單季聯賽新高，紅魔相中他越來越可愛，加上其身價僅400萬歐羅，有意邀請他回歸。

韋碧克是曼聯的青訓產品。法新社

韋碧克是曼聯的青訓產品。法新社

韋碧克於2014年離開曼聯。法新社

韋碧克於2014年離開曼聯。法新社