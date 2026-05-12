世界盃2026‧列強點評│科特迪瓦圖破分組賽宿命 新生代未如人意靠比比撐起

科特迪瓦過去3次出席決賽周從未闖過淘汰賽，今屆於世界盃擴軍至48隊下，要完成任務並不困難。該隊近年有多位年輕鋒將冒起，目標放得更高，可是阿密特迪亞路和西蒙艾丁拿等新生代的發展未如人意，鋒線仍然要尼高拉斯比比撐起，淘汰賽勢難走得遠。

科特迪瓦國家足球隊。法新社

過去3次世界盃都在分組賽出局

2006至14年連續3屆出席世界盃決賽周的科特迪瓦，過去縱擁有杜奧巴、耶耶托尼和沙洛文卡努等星將，仍悉數於分組賽出局，每屆只贏1場。今屆決賽周擴軍至48隊，科特迪瓦被編入E組，同組有德國、厄瓜多爾和新丁庫拉索，他們就算繼續只得1勝，仍有機會成為8支最佳第3名之一獲得32強席位，打破未能晉級淘汰賽的宿命。

仍舊靠比比撐起鋒線

然而該隊要走得更遠，似乎又並不容易。大軍原本有多位新星冒起，集中在中前場可望提供厲凌的進攻彈藥，可是翼鋒阿密特迪亞路今季於曼聯不進反退，由去季的主力退居為後備；西蒙艾丁拿離開白禮頓加盟新特蘭，本以為有更多出場機會，可是發展不似預期，下半季借往法甲摩納哥，表現仍時好時壞。新生代無貨交，科特迪瓦還是要靠尼高拉斯比比撐起，幸好這名30歲鋒將近8輪西甲收錄5球2助攻，可望幫到手。

科特迪瓦世界盃E組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手 15-06 早上7:00 厄瓜多爾 20-06 深夜4:00 德國 25-06 深夜4:00 庫拉索

科特迪瓦焦點球員

基斯爾

位置：中場

出生日期：19-12-1996

效力球會：希拉爾

國際賽上陣/入球：102場/15球

科特迪瓦中場基斯爾。路透社

尼高拉斯比比

位置：翼鋒

出生日期：29-05-1995

效力球會：摩納哥

國際賽上陣/入球：54場/12球

科特迪瓦翼鋒尼高拉斯比比。路透社

阿密特迪亞路

位置：翼鋒

出生日期：11-07-2002

效力球會：曼聯

國際賽上陣/入球：18場/5球

科特迪瓦翼鋒阿密特迪亞路。路透社