網傳卡雲尼加盟傑志 39歲烏拉圭傳奇或登陸港超

網傳烏拉圭前國腳、綽號「鬥牛士」的卡雲尼（Edinson Cavani）將加盟香港超級聯賽球會傑志，這位傳奇前鋒曾效力巴黎聖日耳門及曼聯，如果成事，勢必掀起港超熱潮。

近日網上流傳消息，現年39歲的傳奇前鋒卡雲尼，有望加盟香港超級聯賽球會傑志。雖然卡雲尼已屆高齡，但經驗與級數毋庸置疑。如果最終落實加盟傑志，他將成為港超歷史上其中一位最具名氣的海外球星。球迷勢必引頸以待。有關傳聞仍有待傑志官方證實。

傳奇射手卡雲尼2013年至2020年效力巴黎聖日耳門，2018年他打破由伊巴謙莫域保持的隊史紀錄，以157球躍居PSG隊史入球王。2020年至2023年，卡雲尼轉投英超豪門曼聯，繼續展現射手本色。2008–2024期間卡雲尼為烏拉圭國家隊出場136次，總共攻入58球。現在效力阿根廷甲組足球聯賽球隊小保加，合約預計至2026年底結束。如果這次加盟屬實，最快2027年頭卡雲尼就會來港為傑志效力。