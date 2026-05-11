英超│VAR判決影響6隊 列斯聯、森林護級成功 韋斯咸最快下一場降班

周日英超尾場阿仙奴作客韋斯咸的補時VAR判決，一次過影響6支球隊。入球被推翻阿仙奴繼續比次席曼城失少2分，爭冠形勢仍向他們傾斜；而韋斯咸被吹走入球全失3分，令第15和16位的諾定咸森林及列斯聯提早護級成功，尚餘一個降班席位將在他們和熱刺身上誕生，最壞情況可能於周六已宣告護級失敗。

英超尾場阿仙奴作客韋斯咸的補時VAR判決，一次過影響6支球隊。路透社

列斯、森林因VAR護級成功

韋斯咸今場原本於補時4分鐘破網，但入球最終被VAR推翻，由1分變0分，護級形勢立即不同。鐵錘幫未能取分，36輪累積36分續排第18位，比15位和16位的森林及列斯聯少7分，尚餘2輪下已未能越過他們，兩隊提早護級成功，現時只餘韋斯咸和熱刺其中一隊，將會陪伴狼隊和般尼降落英冠。熱刺比韋斯咸多一分排17位，前者如果在今晚英超獨腳戲主場擊敗列斯聯，就會將分差拉開至4分，假若鐵錘幫於下周一（18日）凌晨作客不敵紐卡素，就會正式宣布護級失敗。

阿仙奴受惠繼續領先曼城5分

而爭冠形勢亦因這個VAR判決而完全不同，阿仙奴賽和會和曼城的失分數字相同，但他們贏波繼續以5分之差壓倒踢少一輪的後者，爭冠天秤繼續向他們傾斜。如槍手在餘下2輪擊敗般尼和水晶宮，就可時隔22年贏得英超冠軍。今場比賽的VAR判決，影響了爭冠和降班形勢，6支球隊受到牽連。