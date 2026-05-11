西甲│拉舒福特首奪聯賽冠軍 入波開紀錄順勢逼宮：我想留隊！

巴塞隆拿在周日西甲主場2:0擊敗皇家馬德里，提早3輪封王，這個亦是陣中借將拉舒福特(Marcus Rashford)生涯首個聯賽冠軍，別具意義。而此子今仗直射罰球先開紀錄，整季聯賽共累積8球9助攻，但球會仍未決定買斷他，難怪他成為捧盃功臣後順勢逼宮，表明自己非常渴望留隊。

巴塞隆拿提早3輪封王是陣中借將拉舒福特生涯首個聯賽冠軍。路透社

拉舒福特出道11年首贏聯賽冠軍

拉舒福特今仗開賽9分鐘就直射罰球建功，領軍贏波提早確定衛冕成功。此子自2015年在曼聯出道至今，曾2次隨紅魔取得英超亞軍，今次是他生涯首贏聯賽錦標，取得生涯重大突破，提起入球他矢言：「一開始我沒有打算射門，因為放下皮球時並不覺得角度很大，但丹尼爾奧莫和柏迪告訴我射門，我就給自己一些鼓勵，就嘗試一下並破網。在國家打吡入球並贏得冠軍的感覺很好，這是我餘生都會記住的事。」

衝刺階段回勇逼宮巴塞買斷

而拉舒福特本季西甲累積8入球9助攻，是球隊的奪冠功臣之一。他最近亦克服季中的小低潮，近6輪聯賽收錄4球1助攻，在衝刺階段回勇，但其借用合約到季尾屆滿，巴塞至今仍無意啟動其合約內的3000萬歐羅買斷條款，難怪他在賽後各球會施壓：「我想留在最高水平的足球環境中，對我來說這支球隊是世界上最令人興奮的球隊。這裡的個人能力非常出色，和他們一起踢波的方式很特別，所以我想盡可能長時間留在這環境。」