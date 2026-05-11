西甲│費歷克忍喪父之痛領巴塞隆拿奪冠 直言球隊像家庭無需隱瞞

周日西甲，巴塞隆拿主場2:0擊敗死敵皇家馬德里，揚威國家打吡之餘，更力壓後者提早衛冕聯賽錦標，雙喜臨門。該隊教練費歷克成為西甲史上第7位，頭2季帶隊都能夠獲得冠軍的教頭，但他在周日比賽日早上收到父親去世的消息，最終忍住傷痛率隊比賽完成目標，他賽後指比賽前告訴全隊這個消息，並表示全隊好像大家庭無需隱瞞。

巴塞今場憑鋒將拉舒福特和費倫托利斯各入一球，主場2:0擊敗次席的皇馬，在尚餘3輪領先後者14分，提早宣告衛冕成功，賽後即時接過聯賽獎盃，周一更會進行勝利巡遊。該隊35輪累積91分，是西甲史上同期並列最高分，如果餘下3場全勝，就可以以100分的姿態完成賽季，成為第3支奪百分的球隊，對上2支分別是2011至12球季的皇家馬德里，以及2012至13球季巴塞本身。

費歷克頭2季都奪得西甲 歷史第7人

該隊教練費歷克2024年接手巴塞後，連續2季都領軍奪得聯賽冠軍，成為西甲史上第7位首兩季帶隊都封王的教頭，對上一位就是2008至10球季的哥迪奧拿。而這名德國籍教頭是帶著傷痛完成奪冠任務，皆因其父親在比賽日早上去世，他告知球員們此消息後繼續留守崗位，與大軍一起拿下冠軍，他賽後感謝道：「今早我媽媽打電話給我，告訴我父親去世了。然後我想應該隱瞞此事，還是和球隊說。對我來說，這裡就像一個大家庭，所以我把消息告訴球員們，他們所做的一切難以置信，我永遠不會忘記那個時刻。我真的很開心，也為每一個人感到驕傲。」

巴塞隆拿主場2:0擊敗死敵皇家馬德里，提早衛冕聯賽錦標，雙喜臨門。新華社

賽前向球員告訴父親去世消息

中場柏迪亦表示將冠軍獻給費歷克的父親：「他今天經歷了失去親人的痛苦，他為我們付出了很多，所以我們想為他拿到冠軍。而這個冠軍也獻給在天堂的人，獻給他的父親，一切都是為了他。」