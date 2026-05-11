英超│阿迪達讚球證有勇氣幫阿仙奴做正確決定 前英超裁判：明白當時有幾大壓力！

周日英超阿仙奴作客1:0擊敗韋斯咸，球證卡雲拿治於補時階段推翻主隊的入球，賽後受到熱議，皆因判決勢影響本季聯賽爭冠和降班形勢。槍手阿迪達賽後盛讚卡雲拿拿出巨大勇氣，作出正確的判罰；前英超著名球證希斯(Mark Halsey)亦指判罰正確，還指明白到卡雲拿治當時面對的壓力有多大。

判罰決定影響英超爭冠及護級形勢

阿仙奴正與曼城爭奪英超寶座；韋斯咸與熱刺競爭避免降班，這個VAR判決直接影響冠軍和降班形勢。在VAR介入並推翻韋斯咸的入球後，阿仙奴全取3分後以79分排榜首，比踢少一輪的曼城多5分，換句話說較後者失少2分；鐵錘幫未能搶分後，36輪積36分續排18位，比今晚才出場的熱刺少1分，護級形勢大受打擊。

希斯指明白卡雲拿當刻面對的壓力。法新社

希斯指明白卡雲拿面對的壓力

前英超著名球證希斯指比賽影響爭冠和降班，明白球證卡雲拿當時面對的壓力：「當VAR球證建議卡雲拿走向場邊的VAR屏幕時，壓力幾乎把他整個人都壓碎了。這是一次能左右兩支球隊命運的重大決定。他們頂住了常人無法想像的壓力，做出一個極其重大的決定。」他續那個角球禁區內大約有10至12個潛在犯規動作，卡雲拿只能去判罰那些最突出和顯眼的動作，從慢鏡來看韋斯咸鋒將柏保路菲臘比明顯侵犯阿仙奴門將大衛拉耶，其決定非常正確。

阿迪達稱讚裁判卡雲拿做出正確決定。路透社

阿迪達；沒有人否認這是犯規

而阿仙奴主教練阿迪達亦稱讚卡雲拿的勇氣：「我現場直接看到一定會吹犯規，我想沒有人會否認，因為拉耶幾乎已經雙手控制住皮球，是對方不讓他完成這動作。今場球證和VAR展現了巨大的勇氣，敢於暫停比賽，仔細審視那個動作，並做出正確的判罰。」