英超│韋斯咸不滿入球被吹判罰雙標 主帥紐奴：之前唔吹而家又吹﹗

周日韋斯咸主場對阿仙奴的英超倫敦打吡，末段出現足以成為經典的爭議判罰，主隊補時4分鐘靠角球攻勢建功以為追和之際，球證卡雲拿治和VAR團隊經過5分鐘的覆查後，宣布槍手門將大衛拉耶被侵犯而推翻入球，客軍最終贏1:0。鐵錘幫上下對判決非常不滿，質疑本季英超類似情況都沒有吹罰，明顯是雙標，主教練紐奴和隊長查洛保雲都直斥英超對相關判罰沒有標準。

卡雲拿治翻看VAR17次後推翻入球

爭議一幕於補時4分鐘出現，當時落後一球的韋斯咸傾巢反撲，門將麥斯靴曼臣亦棄關出迎。角球開入小禁區，雙方共16人爭頂，情況相當混亂，皮球彈到小禁區頂，主隊前鋒哥林威爾遜抽射破網，追和1:1。然而VAR隨即介入，認為入球過程有犯規之嫌，慢鏡顯示韋斯咸前鋒柏保路菲臘比用左手阻止阿仙奴門將大衛拉耶跳起接球，之後通知球證卡雲拿治翻看片段，他重看相關片段17次後，判定柏保路犯規推翻入球，阿仙奴最終贏1:0。

阿仙奴帶起角球「逼地鐵」戰術

然而今季英超多次有類似情況都沒有判罰，恰巧角球「逼地鐵」戰術正是由阿仙奴帶起，其餘各隊爭相仿傚，韋斯咸上下都質疑判罰雙標。該隊主帥紐奴直斥：「近幾季欠缺判罰的一致性。那些日益失控的拉扯、阻擋、摟抱動作，一次次在關鍵時刻被輕描淡寫放過，似乎已經失去一條明確的底線，到底何時犯規，合時不算，相同動作有完全不同的裁定，這才是我真正難以釋懷之處。」他指英超賽會需要站出來，明確表明那些會被罰，那些不會。

查洛保雲：咁所有拉扯都要罰﹗

查洛保雲亦質疑判罰沒有一致性，他同時指出角球正是著重身體對抗，英超亦是身體對抗的聯賽，一早預計到角球會有如此的身體接觸，「如果今場這球判了犯規，那身整個聯賽所有的拉扯動作全部都要判，但我相信沒有人相向這個方向發展。我不是想怨天尤人，但上場有個明顯得多的犯規，我們未能得到12碼。」

阿仙奴憑李安度杜沙特的入球贏1:0。路透社

阿仙奴憑李安度杜沙特的入球贏1:0。路透社

今場比賽另一轉捩點，是韋斯咸中場馬迪奧斯費南迪斯的單刀不入。路透社

今場比賽另一轉捩點，是韋斯咸中場馬迪奧斯費南迪斯的單刀不入。路透社