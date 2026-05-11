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英超｜門將馬天尼斯獻助攻 阿士東維拉作客2：2般尼

足球世界
更新時間：07:54 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:54 2026-05-11 HKT

阿士東維拉昨晚於英超作客已降班的般尼，最終只能以2：2賽和對手。維拉錯失把握利物浦早一日和波失分，升上第4位的機會，聯賽尚餘兩輪下只領先第6位的般尼茅夫4分，能否取得下季歐聯席位仍是未知數。

般尼先開紀錄。美聯社
般尼先開紀錄。美聯社
屈堅斯曾經食詐糊，但下半場仍為維拉入球。美聯社
屈堅斯曾經食詐糊，但下半場仍為維拉入球。美聯社

屈堅斯食詐糊

晉身歐霸盃決賽維拉，於英超的近況一般，賽前吞下兩連敗，他們昨晚作客般尼，於8分鐘先落後。般尼的查頓安東尼把握馬天尼斯救出隊友遠射不遠，於門前補射入網。維拉於39分鐘將皮球送入網窩，但奧尼屈堅斯的入球被VAR指越位在先推翻。維拉仍於42分鐘扳平比數，巴克利接應右路角球，頭槌美妙跣入般尼大門，助維拉扳平1：1完半場。

維拉於下半場56分鐘反超前，助攻來自門將馬天尼斯一記長傳，屈堅斯以一敵二為維拉射成2：1。但維拉兩分鐘後隨即失守，被般尼的施安菲林明於58分鐘射成2：2。

維拉英超3場不勝

最終維拉以2：2賽和般尼，英超3場不勝，賽後以17勝8和11負得59分，與第4位的利物浦同分下排第5位。維拉僅領先第6位的般尼茅夫4分，聯賽尚餘兩輪下，爭取來季歐聯資格的主動權仍在維拉手中。

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