世界盃2026‧列強點評｜庫拉索仰仗荷蘭兵 力爭世盃第1分

首度出戰決賽周的庫拉索，憑前荷蘭屬地的歷史而招攬大量血統兵，在前主帥艾禾卡特的荷蘭化下，目標力爭隊史世界盃第一分。

庫拉索(右)力爭國家世盃第1分。路透社

庫拉索被編入E組。路透社

首度參與世界盃決賽周的加勒比海島國庫拉索，人口僅18.5萬，是決賽周歷史上人口最少的參賽國。從2010年前的荷屬安的列斯，到現時的庫拉索，其足總都一直推動海外球員回流政策，從荷蘭尋找具庫拉索血統的球員。他們在荷蘭以致歐洲球會青訓體系成長，如翼鋒陳達毅、前阿士東維拉中場李安納度巴古拿、前赫德斯菲爾德中場祖連奴巴古拿等，水平遠高於本土非職業球員。

艾禾卡特主導荷蘭化

78歲的教練艾禾卡特是庫拉索晉級決賽周厥功甚偉，這位曾率領荷蘭及南韓征戰世界盃的荷裔老帥，在外圍賽將球隊由踢法至助教都全面荷蘭化，並以經驗及名氣令全隊上下團結一致。可惜的是，艾禾卡特2月因女兒健康問題請辭。

曾帶領川迪、飛燕諾及燕豪芬的荷籍教練魯頓領軍庫拉索，3月兩場友賽先後0:2及1:5負於中國及澳洲，實力之低球隊上下都心中有數，且看艾禾卡特遺下的錦囊妙計，可否助庫拉索於決賽周取得歷史第一分。

庫拉索世界盃E組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

14-06 深夜1:00 德國

21-06 早上8:00 厄瓜多爾

25-06 深夜4:00 科特迪瓦

庫拉索焦點球員

李安納度巴古拿

位置：中場

出生日期：21-08-1991

效力球會：厄德爾

國際賽上陣/入球：62場/12球

李安納度巴古拿。法新社

祖連奴巴古拿

位置：中場

出生日期：07-08-1997

效力球會：禾寧丹

國際賽上陣/入球：48場/13球

祖連奴巴古拿(右)。法新社

桑迪積漢臣

位置：翼鋒

出生日期：18-05-2002

效力球會：米杜士堡

國際賽上陣/入球：5場/1球

桑迪積漢臣(中)。美聯社