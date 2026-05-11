世界盃2026‧列強點評｜庫拉索仰仗荷蘭兵 力爭世盃第1分
更新時間：07:30 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-11 HKT
首度出戰決賽周的庫拉索，憑前荷蘭屬地的歷史而招攬大量血統兵，在前主帥艾禾卡特的荷蘭化下，目標力爭隊史世界盃第一分。
首度參與世界盃決賽周的加勒比海島國庫拉索，人口僅18.5萬，是決賽周歷史上人口最少的參賽國。從2010年前的荷屬安的列斯，到現時的庫拉索，其足總都一直推動海外球員回流政策，從荷蘭尋找具庫拉索血統的球員。他們在荷蘭以致歐洲球會青訓體系成長，如翼鋒陳達毅、前阿士東維拉中場李安納度巴古拿、前赫德斯菲爾德中場祖連奴巴古拿等，水平遠高於本土非職業球員。
艾禾卡特主導荷蘭化
78歲的教練艾禾卡特是庫拉索晉級決賽周厥功甚偉，這位曾率領荷蘭及南韓征戰世界盃的荷裔老帥，在外圍賽將球隊由踢法至助教都全面荷蘭化，並以經驗及名氣令全隊上下團結一致。可惜的是，艾禾卡特2月因女兒健康問題請辭。
曾帶領川迪、飛燕諾及燕豪芬的荷籍教練魯頓領軍庫拉索，3月兩場友賽先後0:2及1:5負於中國及澳洲，實力之低球隊上下都心中有數，且看艾禾卡特遺下的錦囊妙計，可否助庫拉索於決賽周取得歷史第一分。
庫拉索世界盃E組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
14-06 深夜1:00 德國
21-06 早上8:00 厄瓜多爾
25-06 深夜4:00 科特迪瓦
庫拉索焦點球員
李安納度巴古拿
位置：中場
出生日期：21-08-1991
效力球會：厄德爾
國際賽上陣/入球：62場/12球
祖連奴巴古拿
位置：中場
出生日期：07-08-1997
效力球會：禾寧丹
國際賽上陣/入球：48場/13球
桑迪積漢臣
位置：翼鋒
出生日期：18-05-2002
效力球會：米杜士堡
國際賽上陣/入球：5場/1球
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