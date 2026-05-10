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世界盃2026‧列強點評｜德國世界盃爭冠小將接班成關鍵

足球世界
更新時間：18:20 2026-05-10 HKT
發佈時間：18:20 2026-05-10 HKT

儘管德國於世盃外以榜首直接出線，過程仍不盡人意。人腳上，幾位名將退役後，關鍵位置未有星級球員孭飛，小將會否把握機會上位，將成為德國跟其他列強的分野。

德國是今屆世界盃爭標份子之一。法新社
德國是今屆世界盃爭標份子之一。法新社
德國(上)是E組首名熱門。 路透社
德國(上)是E組首名熱門。 路透社

德國於世盃外第一場作客0:2敗於斯洛伐克腳下，連同之前歐國聯不敵葡萄牙及法國遭逢3連敗，縱使之後對北愛爾蘭及盧森堡等的5場全勝，於歐洲區A組以5勝1負首名出線，表現仍被質疑。

關鍵位置未有星級球員孭飛

經過歐國聯3中堅的失敗，德國教練拿高士文近一年一直用「4-2-3-1陣式」。踢法上，因不少腳下工夫優秀的進攻中場崛起，傳統轟炸機式中鋒買少見少，拿帥以地面組織小組滲透作基礎，外圍賽場均控球率73.1%在54隊中排第2高，可見戰術一直貫徹，球員適應上較少麻煩。
而紐亞、卻奧斯、根度簡等冠軍級人馬相繼退出或退役，令德國在門將、防中、左閘及中鋒4個位置上實力存疑，回顧06世界盃的舒韋恩史迪加及拿姆、10年的奧斯爾及湯馬梅拿，全都當時的小將都在決賽周一躍龍門，故「拜仁系」亞歷山大柏夫洛域、蘭納特卡爾、比斯卓夫憑今屆決賽周聲價十倍，絕對不足為奇。

德國世界盃E組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
14-06    深夜1:00    庫拉索
20-06    深夜4:00    科特迪瓦
25-06    深夜4:00    厄瓜多爾

德國焦點球員

夏維斯
位置：前鋒
出生日期：11-06-1999
效力球會：阿仙奴
國際賽上陣/入球：57場/21球

夏維斯。美聯社
夏維斯。美聯社

域斯
位置：前鋒/中場
出生日期：03-05-2003
效力球會：利物浦
國際賽上陣/入球：39場/10球

域斯。路透社
域斯。路透社

甘美治
位置：後衛
出生日期：08-02-1995
效力球會：拜仁慕尼黑
國際賽上陣/入球：108場/10球

甘美治。法新社
甘美治。法新社

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