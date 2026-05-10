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英超｜杜古大進化成曼城救世主 哥迪奧拿盛讚具大將之風

足球世界
更新時間：13:56 2026-05-10 HKT
發佈時間：13:56 2026-05-10 HKT

曼城能夠在季尾的爭標直路上保持強勢，比利時翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku）絕對功不可沒。這位23歲的翼鋒早前曾豪言，若要成為世界頂級翼鋒就必須取得更多入球，而他顯然已經坐言起行，近期頻頻以招牌式的「內切抽射」為球隊建功，今仗曼城第2球便由他在禁區頂彎入世界波，其蛻變更獲得主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）的高度讚賞。

招牌絕技防不勝防

自四月開始，杜古的表現光芒四射。他先後在對陣車路士時建功、對般尼交出致勝助攻、足總盃四強對修咸頓射入扳平球，隨後在3:3賽和愛華頓一役梅開二度，今仗對賓福特的60分鐘為曼城打破僵局。杜古今仗的入球，與他上仗對愛華頓97分鐘的入球如出一轍，從左路推大位切入中路，右腳拉弓直飛死角。這招「洛賓式」的軌跡雖然眾人皆知，但敵衛卻始終防不勝防。

哥帥大讚心態蛻變

對於愛將的進化，哥迪奧拿感到非常欣慰：「當他控球時，一直都具備用盤扭撕破防線的能力，但他以往總是欠缺最後一傳或入球的把握力。今季他明顯向前邁進了一大步。」
哥帥強調杜古在心態上的成熟：「如果你想成為更出色的球員，就必須親自為球隊贏下比賽。單靠為隊友送上靚傳中是不足夠的，你必須要取得入球。他在這方面踏出了不可思議的一步，他現在的態度是：『我是謝利美杜古，我要贏下比賽。』偉大的球員總是具備這種心態。」

杜古：我靠直覺踢波

賽後，杜古分享了自己打破僵局的過程：「這球與對愛華頓那球有點像。我們開出短角球，我推過對手，當皮球回到我腳下時，我在禁區內感覺到有起腳空間，就不假思索地射門了。我總是靠直覺踢波，現在入球終於陸續有來，但我其實並沒有改變踢法。我感覺到對手的右閘試圖封鎖我的右腳，所以我們拉開空間測試我的速度。在那次攻勢中，我感覺有空間切入中路，於是便果斷起腳。」隨著杜古的入球覺醒，他已成為曼城爭標路上不可或缺的尖刀。

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