英超｜曼聯悶和新特蘭卡域克「收貨」 麥臣狠批：曼聯主帥應渴求勝利

曼聯周六英超作客只能以0:0悶和新特蘭，錯失提早鎖定聯賽榜第三名的黃金機會。賽後，曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）對取得一分表示滿意，但這番言論卻惹來阿仙奴名宿麥臣（Paul Merson）的強烈不滿，狠批「紅魔鬼」的表現及心態，並對球隊來季的前景感到擔憂。

卡域克滿意作客取一分

儘管未能全取三分，但曼聯在各項賽事近15場比賽中僅輸兩場，走勢依然平穩。賽後，卡域克對和局的結果給予了正面的評價：「我們會接受這一分。能夠保持不失球總是好事。作客取得一分已經算是不錯，而且我們在最後階段幾乎贏下了比賽。」

麥臣炮轟卡域克態度

然而，卡域克的樂觀態度卻令麥臣感到相當愕然，他完全不認同卡域克的看法。麥臣狠批：「他聽起來不太對勁，當你是曼聯的領隊時，你站出來必須要說：『我們預期來到這裡就是要贏波』。」

麥臣認為，卡域克的言論彷彿這是一場值得慶祝的勝仗：「他說得好像今天取得了一個好賽果一樣，但事實上，這絕對不是一個好賽果，表現也同樣不合格。」

陣容深度成來季隱憂

除了批評今仗的表現，麥臣更將目光放遠，對曼聯來季的陣容深度提出了嚴厲的警告。他說：「這對下個賽季來說是令人擔憂的。他們來季將要出戰歐聯，但目前的陣容深度看起來太過單薄了。美臣蒙特（Mason Mount）與明奈（Kobbie Mainoo）鎮守中場中路，約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）頂在最前線，這樣的陣容在雙線作戰下難以令人放心。如果他們想在下個賽季繼續保持在前四名，就必須在轉會市場上投資買人。」