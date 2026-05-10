英超｜曼聯悶和新特蘭 卡域克護航：作客取分屬積極結果

曼聯在周六英超聯賽中作客新特蘭，雙方苦戰90分鐘後以0：0握手言和。雖然曼聯已提早鎖定來季歐聯資格，但領隊卡域克（Michael Carrick）若想在今夏轉正，餘下賽事的表現依舊關鍵。面對球隊全場進攻乏力的批評，卡域克賽後極力為球員護航，強調和局是可以接受的結果。

卡域克在賽後記者會上直言，新特蘭的主場向來不易應付：「這裏是很難踢的球場，他們本賽季的主場紀錄非常出色。我們能夠取得1分並保持清白之身，始終是好事。今季我們攻入了許多入球，今天只是其中一場無法破門的賽事，這是相當體面的得分，況且我們在末段幾乎能絕殺對手。」

曼聯作客新特蘭表現令人失望。法新社

卡域克賽後安慰隊長般奴費南迪斯。法新社

卡域克滿意紅魔今場發揮。法新社

強調球員態度良好 拒絕陷入負面情緒

對於球隊本場作出的陣容輪換及表現，卡域克持正面態度：「這只是一場比賽，而且正處於球季的這個階段。我們之前做了很多出色的工作，今天也有一些調整。我認為球員的態度非常好。從取得1分的角度來看，這是積極的結果。我們並沒預期今天會是完美的比賽，現實就是如此。這不是我們需要過度思考的事情，也很難從中找到負面評價。」

卡域克亦讚揚了球隊的凝聚力：「作為一個整體，我們或許可以做得更好，但我們很清楚球員的實力。每個人都貢獻良多，我對今天球員之間的聯繫、溝通以及為彼此努力的意願感到非常滿意。」

曼聯接下來將回歸奧脱福迎戰諾定咸森林，迎接本賽季最後一場主場賽事。卡域克表示：「這星期我們付出了所有，我們會全力準備本季最後一場主場比賽。我很期待那一場戰事。以強勢表現完成賽季非常重要，我認為今天對我們來說是積極的表現。」迎戰森林後，曼聯將於煞科日作客白禮頓。