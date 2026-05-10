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英超｜利物浦主場遭車路士逼和　史洛特解釋換走新星原因

足球世界
更新時間：07:15 2026-05-10 HKT
發佈時間：07:15 2026-05-10 HKT

利物浦在周六英超大戰中，主場與車路士賽和1：1。賽後晏菲路球場響起陣陣噓聲，領隊史洛特（Arne Slot）與入球功臣賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）對此均表示失望，並就換走表現突出的新星安古莫夏（Rio Ngumoha）一事解釋。

「安古莫夏肌肉出現問題」

利物浦本場開局強勁，憑格雲貝治的入球領先，但隨後因防守死球失誤被逼和。當史洛特在下半場決定換走17歲小將安古莫夏時，主場球迷表示強烈不滿。史洛特對此回應：「我很理解球迷的反應，安古莫夏是非常出色的球員，但當時他的肌肉出現問題，他自己也不確定能否繼續比賽。身為領隊，我必須作出保護球員的決定。如果球迷知道背後的原因，相信會明白這個選擇。」

安古莫夏今場表現搶眼。美聯社
安古莫夏今場表現搶眼。美聯社
格雲貝治為利物浦先開紀錄。美聯社
格雲貝治為利物浦先開紀錄。美聯社
史洛特不滿意利物浦今仗演出。美聯社
史洛特不滿意利物浦今仗演出。美聯社

史洛特：球迷失望完全合理

對於完場後的噓聲，史洛表示這與球隊未能取勝有關：「如果利物浦無法贏球，球迷感到失望完全合理。我們開局很好，本有機會擴大比分到2：0，遺憾的是我們再次在死球防守上犯錯，失球太過草率。」他指出，車路士本場派遣多名中場球員增強控制力，令利物浦在場面上難以完全掌控。

格雲貝治籲球迷支持 望確保歐聯席位

為球隊建功的格雲貝治賽後難掩失望：「我們本想要全取3分，但也必須承認車路士表現出色，配得上這場和局。」對於球迷的噓聲，他表示：「老實說，我們需要球迷的支持。雖然沒有贏波，但我認為球隊不應遭受這樣的對待。當球迷在背後吶喊時，我們的壓迫做得非常好。」

他同時盛讚隊友安古莫夏：「雖然他只有17歲，但大家都能看到他的天賦，每次拿球都敢於挑戰一對一，表現非常優秀。」格雲貝治坦言本賽季表現未如理想，但強調球隊必須在最後兩場聯賽全力爭勝，以確保來季歐聯席位。利物浦目前以17勝8和11負得59分暫列第4位，領先第5的阿士東維拉1分但踢多場；利物浦最後兩場，將先作客硬撼維拉，並在煞科戰回到主場迎戰賓福特。

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