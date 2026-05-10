Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜三笘薰大腿後肌受傷送院檢查 征戰世界盃蒙上陰影

足球世界
更新時間：06:39 2026-05-10 HKT
發佈時間：06:39 2026-05-10 HKT

效力白禮頓的日本國腳三笘薰（Kaoru Mitoma），在昨晚英超鬥狼隊的中受傷退下火線。領隊靴斯拿賽後形容愛將的傷勢「不太妙」；距離世界盃決賽周僅剩36天，三笘薰這次大腿後肌的傷勢，恐為其世界盃前景蒙上陰影。

在白禮頓主場3：0大勝已降班的狼隊一役中，三笘薰於下半場56分鐘在無接觸情況下倒地，並緊握左大腿後側，顯得極為沮喪。白禮頓主教練靴斯拿賽後坦言情況不樂觀：「我們要等待掃描結果才能明確傷勢，雖然我看過後覺得不太妙，但我仍保持樂觀。這確定是大腿後肌的傷勢。」

白禮頓大勝狼隊三球。美聯社
白禮頓大勝狼隊三球。美聯社
三笘薰今場因傷退下火線。美聯社
三笘薰今場因傷退下火線。美聯社
如三笘薰需要長唞，對日本隊在世界盃的備戰將大受影響。美聯社
如三笘薰需要長唞，對日本隊在世界盃的備戰將大受影響。美聯社

傷病頻仍 影響球會及日本隊部署

三笘薰本月底將滿29歲，是白禮頓爭奪歐洲賽資格及日本國家隊的核心球員。然而，他本賽季飽受傷患困擾，早前曾因足踝傷勢缺陣9場聯賽。儘管如此，他仍交出了27場3入球1助攻的成績，包括4月鬥熱刺時的一記精彩凌空抽射。國際賽方面，他於3月在溫布萊球場友賽英格蘭一役一箭定江山，盡展他的入球能力。

日本隊將於6月14日迎來世界盃首場分組賽，對手是荷蘭。隨後分別於6月21日及26日對陣突尼西亞和瑞典。若三笘薰因傷缺陣，對領隊森保一的排兵布陣將是沉重打擊。白禮頓方面，昨晚擊敗狼隊後，以14勝11和11負得53分升上第7位，仍需在最後兩場聯賽爭取積分，以鎖定歐洲賽席位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
15小時前
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
11:39
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
影視圈
17小時前
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
影視圈
10小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
13小時前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
14小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
即時中國
14小時前
「浪漫鬥士」周三谷草賽事將初配潘頓。
潘頓擸了兩匹「浪漫」系帥權
馬圈快訊
13小時前
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
生活百科
20小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
2026-05-09 06:00 HKT