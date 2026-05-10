英超｜三笘薰大腿後肌受傷送院檢查 征戰世界盃蒙上陰影

效力白禮頓的日本國腳三笘薰（Kaoru Mitoma），在昨晚英超鬥狼隊的中受傷退下火線。領隊靴斯拿賽後形容愛將的傷勢「不太妙」；距離世界盃決賽周僅剩36天，三笘薰這次大腿後肌的傷勢，恐為其世界盃前景蒙上陰影。

在白禮頓主場3：0大勝已降班的狼隊一役中，三笘薰於下半場56分鐘在無接觸情況下倒地，並緊握左大腿後側，顯得極為沮喪。白禮頓主教練靴斯拿賽後坦言情況不樂觀：「我們要等待掃描結果才能明確傷勢，雖然我看過後覺得不太妙，但我仍保持樂觀。這確定是大腿後肌的傷勢。」

白禮頓大勝狼隊三球。美聯社

三笘薰今場因傷退下火線。美聯社

如三笘薰需要長唞，對日本隊在世界盃的備戰將大受影響。美聯社

傷病頻仍 影響球會及日本隊部署

三笘薰本月底將滿29歲，是白禮頓爭奪歐洲賽資格及日本國家隊的核心球員。然而，他本賽季飽受傷患困擾，早前曾因足踝傷勢缺陣9場聯賽。儘管如此，他仍交出了27場3入球1助攻的成績，包括4月鬥熱刺時的一記精彩凌空抽射。國際賽方面，他於3月在溫布萊球場友賽英格蘭一役一箭定江山，盡展他的入球能力。

日本隊將於6月14日迎來世界盃首場分組賽，對手是荷蘭。隨後分別於6月21日及26日對陣突尼西亞和瑞典。若三笘薰因傷缺陣，對領隊森保一的排兵布陣將是沉重打擊。白禮頓方面，昨晚擊敗狼隊後，以14勝11和11負得53分升上第7位，仍需在最後兩場聯賽爭取積分，以鎖定歐洲賽席位。