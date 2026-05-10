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英超｜曼城下半場發威3：0挫賓福特 落後阿仙奴2分

足球世界
更新時間：06:19 2026-05-10 HKT
發佈時間：06:19 2026-05-10 HKT

英超爭標進入最後直路，曼城在周六的關鍵戰中，憑謝利美杜古（Jeremy Doku）、艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及後備入替的馬穆殊（Omar Marmoush）於下半場各建一功，主場以3：0擊敗賓福特。這場勝仗令曼城將落後榜首阿仙奴的差距縮減至僅僅2分，將爭標壓力拋回給將於周日鬥韋斯咸的「兵工廠」。

曼城上仗意外以3：3戰平愛華頓，令爭標主動權旁落，故今仗不容再失。上半場曼城雖然佔盡控球優勢，但面對賓福特嚴密的防線顯得束手無策。全場表現最耀眼的杜古開賽僅2分鐘便有破門機會，惜近射被賓福特門將基利靴（Caoimhin Kelleher）撲出；隨後夏蘭特接應傳中頭槌攻門亦稍稍斜出，半場兩隊互交白卷。

多古替曼城先開紀錄。美聯社
多古替曼城先開紀錄。美聯社
夏蘭特攻入今屆個人聯賽第26球。美聯社
夏蘭特攻入今屆個人聯賽第26球。美聯社
馬穆殊在補時為曼城「埋齋」。美聯社
馬穆殊在補時為曼城「埋齋」。美聯社

杜古彎入死角打破僵局

換邊後，哥迪奧拿的球隊顯然提升了進攻速度。僵局終於在 60分鐘打破，杜古在左路接應後大膽推大位起腳，彎入死角，助曼城領先 1：0。這亦是杜古繼上場對愛華頓於補時助球隊搶回1分後，再次在關鍵時刻挺身而出。

領先後的曼城踢得更加放鬆。75分鐘，曼城在禁區內製造混戰，夏蘭特發揮門前觸覺，近距離掃射破網，攻入個人本季第26個聯賽入球；補時階段，馬穆殊接應隊友傳送後冷靜施射，將比分改寫成3：0完場。

賽後曼城以22勝8和5負得74分，落後榜首的阿仙奴1分；「藍月」的得失球差為正40球，與阿仙奴僅有一球之差。曼城接下來聯賽將先後對陣水晶宮、般利茅夫及阿士東維拉，若想將爭標懸念留到最後一刻，這3場比賽不容有失。

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