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英超｜曼聯全場僅一記中龍 悶和新特蘭0：0

足球世界
更新時間：06:01 2026-05-10 HKT
發佈時間：06:01 2026-05-10 HKT

曼聯昨晚的英超中表現乏善可陳，作客僅能以0：0悶和新特蘭。「紅魔」全場唯一一次射門中目標要到下半場補時才出現，若非門將拉文斯多次化險為夷，曼聯恐難全身而退。

格列沙加與多古大鬥法。美聯社
格列沙加與多古大鬥法。美聯社
阿密特迪亞路今場正選上陣。美聯社
阿密特迪亞路今場正選上陣。美聯社
美臣蒙特表現令人失望。美聯社
美臣蒙特表現令人失望。美聯社

曼聯此役對陣容作出5個改動，在缺少老將卡斯米路（Casemiro）坐鎮下，中場完全失去控制力。新特蘭今場為較主動一方，有多次領先機會，其中開賽早段沙迪基（Noah Sadiki）的單刀及下半場基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）射門中柱最有威脅。此外，上半場曼聯球員阿密特迪亞路（Amad Diallo）疑似在禁區內手球，惟VAR最終維持原判，新特蘭領隊拿比斯（Regis le Bris）對此感到極度無奈。

曼聯方面，由於卡斯米路缺陣，儘管明奈（Kobbie Mainoo）及美臣蒙特（Mason Mount）今場表現相當落力，但在閱讀球賽及控制比賽節奏上顯然與卡斯米路仍有距離，令紅魔今場進攻相當乏力，真正有威脅埋門接近零。

曼聯攻力疲軟 全場僅一射中目標

值得一提的是，紅魔幾乎創下自 2015 年以來首次單場「零中龍」的尷尬紀錄，直到補時階段才憑藉馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）的射門打破「僵局」，但被新特蘭門將羅夫斯（Robin Roefs）輕鬆化解。最終雙方踢成0：0，各得1分。曼聯賽後以18勝11和7負得65分續排第3位，新特蘭則以12勝12和12負得48分暫排第12位。

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