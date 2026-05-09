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英超｜利物浦主場1:1車路士 聯賽連續兩輪不勝續居第4位

足球世界
更新時間：21:27 2026-05-09 HKT
發佈時間：21:27 2026-05-09 HKT

周六英超頭場由利物浦主場出戰車路士，紅軍6分鐘由賴恩格雲貝治先開紀錄，但最終還是被車路士追和1:1，連續兩輪聯賽未能奏捷。利物浦和波痛失兩分，但仍以1分領先周日才出戰的阿士東維拉續居英超第4位。 

格雲貝治6分鐘開紀錄

主隊利物浦有個好開始，甫開賽6分鐘便由前鋒安古莫夏於左路妙傳給中場賴恩格雲貝治，後者於禁左角怒射破網助紅軍打開紀錄。不過，紅軍開紀錄後將防線移後讓出球權給車路士，藍獅乘勢搶回主動權，並於35分鐘由中場安素費南迪斯於前場右路主踢罰球，皮球於門前大漏再彈中遠柱入網，為藍獅扳平，半場雙方賽和1:1。

雙方各吃一詐胡

換邊後，藍獅於49分鐘有反超前機會，古古列拿於左路底線傳中，紅軍守將解圍不遠，被高爾彭馬後上撞射入網。不過，球證翻看VAR發現古古列拿越位在先入球無效。戰至57分鐘輪到利物浦食「詐胡」，中場蘇保斯拉爾右路傳中，前鋒加普遠柱頭槌將球頂回中路，居迪斯鍾斯門前加一頭頂入網，惟加普越位在先入球無效。

比賽之後呈膠著狀態，直至71分鐘，蘇保斯拉爾左邊禁區頂勁射，皮球中門柱彈出，利物浦差點再度領先。79分鐘，輪到利物浦中堅華基爾雲達積克接應角球頂中楣。雙方之後未能再攻破對手大門，最終各一言和。利物浦和波痛失兩分，暫以59分仍居英超第4位。

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