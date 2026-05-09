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英超｜車仔立亂群龍無首 祖高爾力薦摩連奴「三度上車」

足球世界
更新時間：19:59 2026-05-09 HKT
發佈時間：19:59 2026-05-09 HKT

車路士近日解僱上任僅數月的領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior），再次面臨尋找新帥的局面。近年「藍戰士」帥位更迭頻繁，馬利斯卡、普捷天奴以至杜曹等先後黯然下台。對於球隊目前的亂局，車路士名宿祖高爾（Joe Cole）強烈建議球會應該邀請前主帥「狂人」摩連奴（Jose Mourinho）第三度重返史丹福橋執教，並直言這是球會目前「最明智的舉動」。

祖高爾：給他長約重建球隊

祖高爾對摩連奴回歸的構思大力讚好，並呼籲車路士高層必須全面放權：「球會現在能做出的最好、也是最現實的舉動，就是去找摩連奴。告訴他『幫我重建球會，我們會退居幕後，由你帶領我們重回正軌』。只要讓他掌管球會就可以了。」
他進一步解釋：「給他一份長約，並告訴球員和球迷接受這個過渡期。讓球迷知道何人當家，由摩連奴負責引援，由他負責一切。這可能需要幾年時間來重建，但我非常肯定，三年後車路士的處境一定會比現在健康得多。」

領賓菲加不敗 惹皇馬垂青

自2016年離開車路士後，摩連奴曾執教曼聯、熱刺及羅馬，近年一直未有再參與聯賽爭標行列。不過，這位葡萄牙名帥今季在葡超賓菲加迎來「第二春」，目前正帶領球隊保持不敗的驕人戰績。祖高爾補充道：「每個人都以為他已經江郎才盡，但皇家馬德里正在關注他是有原因的。」
據悉，除了車路士，皇家馬德里亦對「狂人」虎視眈眈。皇馬會長佩雷斯（Florentino Perez）極其欣賞摩連奴，並視他為今夏接替艾比路亞（Alvaro Arbeloa）帥位的首選人物。車路士若要「三度迎娶」這位功勳主帥，勢必面臨激烈競爭。

鐵腕治軍或成車仔救命草

作為車路士史上最成功的領隊，摩連奴曾為球隊贏下三座英超冠軍。儘管近年車路士班主在轉會市場大灑金錢，但球隊實力並未因此拉近與英超榜首的距離。不少球迷及球評家均認為，面對現時車路士動盪的更衣室和缺乏方向的陣容，正正需要一位像摩連奴這樣具備極強個性和鐵腕手段的領隊，才能夠懾服陣中球員，重新燃起球隊的雄心。

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