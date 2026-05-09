英超｜曼聯面試新帥無損信心 卡域克看淡傳聞：我只專注領軍

曼聯看守領隊卡域克（Michael Carrick）領軍表現出色，帶領球隊在近14輪英超豪取10勝，並成功鎖定前5名來季歐聯席位，成為接任正式主帥的大熱門。儘管會方目前仍不急於落實人選，並正與其他候選人進行接觸，但卡域克強調這並未令他感到不安，並高興能獲得陣中猛將的公開支持。

無懼會方另覓人選

對於曼聯高層仍在評估其他新帥人選，卡域克在受訪時直言毫不介意：「真的沒有。無論這事被討論與否，都沒有困擾我。這並沒有改變我的工作方式。我對我們正在做的工作、與球員的合作以及帶領球會充滿信心，所以這對我完全沒有任何影響。很明顯，這是一個過程，球會從一開始就需要尋找填補這個職位的最終人選。」

獲主力球員發聲支持

周六作客新特蘭的賽事之前，曼聯主將卡斯米路（Casemiro）及馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）先後公開表態，認為卡域克理應獲得一紙長約。對此，卡域克謙虛地表示：「作為一名教練或領隊，只有當人們願意跟隨你時，你才是團隊的領袖。這不是靠嘴巴說說的，而是用行動來證明的。當我感受到支持，感受到小伙子們緊密連結，不只是與我，而是團結一致在球場上展現出來時，那才是最重要的事。看到他們作為一個團隊合作，令人感到非常滿足。」

拒與蘇斯克查作比較

外界有反對卡域克「坐正」的聲音指出，曼聯在2019年給予另一看守領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）三年合約後，球隊成績便出現下滑。曾是蘇斯克查教練團成員的卡域克拒絕這種比較：「過去就是過去，我從過去及自己的經驗中學習。足球歷史上充滿著各種不同的情況，拿以前發生的事情來比較，未必能準確衡量現在的狀況及接下來需要發生的事。」

已為球隊未來作打算

儘管仍需等待球會的最終決定，但卡域克承認無可避免已經思考下季如何帶領球會前進：「這當然在我的腦海中閃過。我希望能把球隊在季尾帶到一個好位置，這樣無論接下來是我還是其他人接手，都能在這個基礎上繼續前進。」

他總結道：「這是一個自然的思考過程。總有些事情我們可以做得更好，或者加以改進，又或者朝著不同的方向發展。這就是球隊進化的一部分。」