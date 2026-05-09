英超｜般奴力壓賴斯夏蘭特 當選英格蘭足球先生

曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）今季表現八面玲瓏，終於獲得業界的最高肯定！這位31歲的葡萄牙中場，成功當選由英格蘭足球記者協會（FWA）評選的英格蘭足球先生，成為自2010年的朗尼（Wayne Rooney）之後，首位奪得此殊榮的曼聯球員。

阿仙奴分薄票源

這項自1947年開始頒發的足壇歷史最悠久個人獎項，今屆的競爭異常激烈。作為曼聯陣中唯一獲提名的球員，般奴最終在900多名FWA會員的投票中，獲得45%的選票，僅以28票的微弱優勢，力壓阿仙奴中場迪格蘭賴斯（Declan Rice），而曼城神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）則位列第三。據悉，阿仙奴的選票被陣中的迪格蘭賴斯、大衛拉耶、加比爾馬加希斯及布卡約沙卡四人攤分，間接造就了般奴的當選。

助攻數字直逼英超紀錄

般奴今季的表現絕對值得這個獎項。他至今已交出驚人的19次助攻，在聯賽還剩三輪的情況下，距離由阿仙奴傳奇亨利（Thierry Henry）及曼城中場奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）共同保持的英超單季最多助攻紀錄（20次），僅差一次。

除了穿針引線，他亦親自攻入了8球，今季合共炮製了27個入球，是曼聯能夠穩守聯賽榜第三位、並成功鎖定來季歐聯參賽資格的絕對核心。

曼城梳爾大熱奪女足最佳

至於女子組方面，曼城前鋒梳爾（Khadija Bunny Shaw）則以壓倒性優勢當選年度最佳女子球員。她在21場比賽中狂轟19球，帶領曼城女足奪得十年來首個女足超級聯賽（WSL）冠軍。她擊敗了去屆得主、阿仙奴的羅素（Alessia Russo）及車路士的羅倫占士（Lauren James）成功當選。

FWA主席約翰卻斯（John Cross）對兩位得獎者讚譽有加：「兩位球員今季對球隊的表現都有著舉足輕重的影響力，他們也是球壇中極佳的榜樣和模範。般奴正邁向打破紀錄的道路，他的技術讓我們如痴如醉；梳爾亦是實至名歸的得獎者。」

兩位得獎者將於5月19日在倫敦舉行的年度足球先生晚宴上，正式接過這項殊榮。