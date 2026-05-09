世界盃2026‧列強點評│兩大新星撐起鋒線攻力無憂 土耳其有黑馬味
更新時間：11:15 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-09 HKT
土耳其雖然時隔24年再入決賽周，而且僅透過附加賽才過關，但球隊有豪門超新星基蘭耶迪斯和艾達古拿撐起鋒線，加上中後場又有查漢奴古及卡迪奧盧等猛將在陣，具有黑馬味度，不單有力在D組爭出線，甚至可以走到淘汰賽較後階段。
耶迪斯、古拿撐起鋒線
過去10年土耳其因青黃不接而陷入谷底，幸好他們終於成功培養一眾潛質新星，在歐洲區附加賽接連淘汰羅馬尼亞和科索沃，自2002日韓世界盃後再次出席決賽周。球隊的常規陣容中，有9人於四大聯賽效力，大部份更是必然正選，最受注目當然是兩位豪門新生代，包括祖雲達斯的攻擊核心基蘭耶迪斯，以及皇家馬德里的前場多面手艾達古拿。
土耳其有黑馬味道
耶迪斯今季各賽事共有11球10助攻；古拿則累積14次助攻和6個士哥，彼此都越踢越好，加上兩人同樣為土耳其上陣28次，合共收錄11球11助攻，是球隊近6場所有比賽取得5勝1和，期間共入16球的主要功臣。同時他們又有擁有逾100頂喼帽的查漢奴古在中場掌控攻守節奏；後防亦有本季在白禮頓穩坐正選的左閘卡迪奧盧，以及可勝任中堅或右閘的薛基施歷，中後場同樣有一定實力。
02世界盃一嗚驚人
土耳其於日韓世盃時，就算相隔48年重返決賽周仍踢出驚喜，取得第3名，今屆有力再創奇跡，可以去到淘汰賽較後階段。
土耳其世界盃D組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
14-06 中午12:00 澳洲
20-06 上午11:00 巴拉圭
26-06 上午10:00 美國
土耳其焦點球員
查漢奴古
位置：中場
出生日期：08-02-1994
效力球會：國際米蘭
國際賽上陣/入球：104場/22球
艾達古拿
位置：中場
出生日期：25-02-2005
效力球會：皇家馬德里
國際賽上陣/入球：28場/6球
基蘭耶迪斯
位置：中場/翼鋒
出生日期：04-05-2005
效力球會：祖雲達斯
國際賽上陣/入球：28場/5球
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