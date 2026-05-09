世界盃2026‧列強點評│兩大新星撐起鋒線攻力無憂 土耳其有黑馬味

土耳其雖然時隔24年再入決賽周，而且僅透過附加賽才過關，但球隊有豪門超新星基蘭耶迪斯和艾達古拿撐起鋒線，加上中後場又有查漢奴古及卡迪奧盧等猛將在陣，具有黑馬味度，不單有力在D組爭出線，甚至可以走到淘汰賽較後階段。

耶迪斯、古拿撐起鋒線

過去10年土耳其因青黃不接而陷入谷底，幸好他們終於成功培養一眾潛質新星，在歐洲區附加賽接連淘汰羅馬尼亞和科索沃，自2002日韓世界盃後再次出席決賽周。球隊的常規陣容中，有9人於四大聯賽效力，大部份更是必然正選，最受注目當然是兩位豪門新生代，包括祖雲達斯的攻擊核心基蘭耶迪斯，以及皇家馬德里的前場多面手艾達古拿。

土耳其有黑馬味道

耶迪斯今季各賽事共有11球10助攻；古拿則累積14次助攻和6個士哥，彼此都越踢越好，加上兩人同樣為土耳其上陣28次，合共收錄11球11助攻，是球隊近6場所有比賽取得5勝1和，期間共入16球的主要功臣。同時他們又有擁有逾100頂喼帽的查漢奴古在中場掌控攻守節奏；後防亦有本季在白禮頓穩坐正選的左閘卡迪奧盧，以及可勝任中堅或右閘的薛基施歷，中後場同樣有一定實力。

02世界盃一嗚驚人

土耳其於日韓世盃時，就算相隔48年重返決賽周仍踢出驚喜，取得第3名，今屆有力再創奇跡，可以去到淘汰賽較後階段。

土耳其世界盃D組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

14-06 中午12:00 澳洲

20-06 上午11:00 巴拉圭

26-06 上午10:00 美國

土耳其焦點球員

查漢奴古

位置：中場

出生日期：08-02-1994

效力球會：國際米蘭

國際賽上陣/入球：104場/22球

土耳其中場查漢奴古。法新社

艾達古拿

位置：中場

出生日期：25-02-2005

效力球會：皇家馬德里

國際賽上陣/入球：28場/6球

土耳其中場艾達古拿。法新社

基蘭耶迪斯

位置：中場/翼鋒

出生日期：04-05-2005

效力球會：祖雲達斯

國際賽上陣/入球：28場/5球

土耳其鋒將基蘭耶迪斯。法新社