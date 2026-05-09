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周末睇波手冊｜利物浦鬥車路士齊為來年歐戰而戰 巴塞鬥皇馬演「國家打吡」劍指封王（附焦點直播表）

足球世界
更新時間：08:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-09 HKT

本周末經過歐戰賽場準決賽後重返各大聯賽，英超周六頭場有近期狀態一般的利物浦對車路士，紅軍力補來年歐聯資格，而藍獅則要全力爭分力爭來年歐賽資格；而西甲周日深夜則有巴塞隆拿主場對皇家馬德里上演「國家打吡」，巴塞有望直取軍心大亂的皇馬，提早西甲封王。

利物浦鬥車路士 齊為來年歐戰資格而戰

利物浦上戰鬥曼聯「雙紅會」失利，全失3分以和第5的阿士東維拉58分同分，位列績分榜第4，僅領先第6的般尼茅夫6分，在剩3輪賽事下來年歐聯席位尚未確保，因此紅軍今戰全力出擊力爭3分以確立球隊的歐聯席位。車路士來年歐戰資格亦並不樂觀，在經歷聯賽6連敗下已被賓福特和白禮頓爬頭，以48分排第9在和第7名的賓福特分差僅3分下，歐戰資格尚有希望，但車路士在今年三度易帥下球隊陷入混亂和低谷，今戰對藍獅而言相信會是一場硬仗。

巴塞鬥皇馬 趁佢病攞佢命劍指直取封王

西甲周日深夜上演焦點大戰，巴塞隆拿主場鬥皇家馬德里上演「國家打吡」，今季2隊先後在聯賽和西班牙超級盃決賽碰頭，首戰皇馬2:1勝出，但在超級盃巴塞4:3成功復仇，今戰勝負將直接決定影響今季西甲冠軍寶座，巴塞只需1分已足夠今季封王，雖然拉明耶馬今季已報銷，然而對手皇馬狀況似乎更差，雖然麥巴比今戰有望復出，但中場主力費達歷高華維迪和曹亞文尼爆發更衣室衝突，前者更因衝突爆頭要休養10-14日，後者亦有機會停賽處分，在中場人手短缺下皇馬功力勢必大減，成巴塞提前封王的最大利好。

 

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上7:30      英超    利物浦 對 車路士    Now621台 

晚上10:00      英超    新特蘭 對 曼聯    Now638台

深夜0:00    意甲    拉素 對 國際米蘭    Now621台

深夜0:30    英超    曼城 對 賓福特    ViuTV96台

深夜0:30    西甲    馬德里體育會 對 切爾達    Now632台

深夜0:30    德甲    禾夫斯堡 對 拜仁慕尼黑    Now639台

周日

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上9:00      英超    般尼 對 阿士東維拉    Now622台

晚上11:30      英超    韋斯咸 對 阿仙奴    Now621台

深夜2:00     意甲    AC米蘭 對 阿特蘭大    Now638台

深夜3:00     西甲    巴塞隆拿 對 皇家馬德里    Now632台

深夜3:00     法甲    巴黎聖日耳門 對 比斯特    Now643台

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