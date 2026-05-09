西甲│皇馬為「mma2.0」事件結案 華維迪、曹亞文尼已互相道歉 各罰款50萬歐羅完事

皇家馬德里「mma2.0」事件繼續有新發展，球會周五發布官方報告，已與兩位涉事球員曹亞文尼和費達歷高華維迪會面和查問，兩人均表達悔意和互相道歉，亦向全隊致歉，決定向各人罰款50萬歐羅，並指內部調查程序就此結束。曹亞文尼可望在明晚西甲國家打吡作客巴塞隆拿時出場，無需停賽。

「曹華」表達悔意 並互相道歉

皇馬於西班牙時間周五早上發布公告，指球會因應周四內部動手打架的事件，對球員曹亞文尼和費達歷高華維迪啟動紀律研訊，兩人已與球會指派負責調查的人員會面和接受詢問。在訪問過身程中，兩名球員對所發生的事情表達了完全的悔意，並已互相道歉。聲明續指：「同時，他們也向球會、隊友、教練組和球迷表達了歉意，並表示願意接受球會認為合適的處罰。」

各罰款50萬歐羅 完成調查

這支西甲豪門最後表示對每人罰款50萬歐羅，相關的內部調查程序就此結束。沒有停賽令，曹亞文尼可望在周日西甲國家打吡作客巴塞時上陣，阻止後者搶分提早封王；而華維迪因為在事件中碰傷頭部縫針，要休息大約2周，不會在國家打吡上陣。

曹亞文尼國家打吡可望上陣

「mma2.0」於周四發生，華維迪質疑曹亞文尼將周三的衝突內容向外泄密，不停指責和辱罵，更在操練中多次作出過火的凶狠攔截。曹亞文尼原本一直容易，但華維迪一直追纏，前者終按奈不住出拳打向華維迪，這名烏拉圭中場暈倒時頭撞向桌子，要入院縫針。