英國媒體《inews》近日報導，曼城已為哥迪奧拿離隊做好準備，他們計劃聘請曾在青年軍梯隊任教的馬列斯卡作過度人選，他熟悉球會內部，又有經驗及實力，可領軍度過後哥帥初期。而球會長遠目標，是邀請前隊長高柏尼回巢，長期帶領球隊。

曼城做好哥迪奧拿離任計劃

外界一直有傳哥迪奧拿完成今季後，就會離開曼城，球會鑑於其功績，讓他自行決定何時離開，但同時已做好後期計劃。《inews》引述知情人士的消息，哥帥如果真的在今夏離任，就會以馬列斯卡穩住局面，有信心他可以領軍度過後哥迪奧拿時期。

曼城有意以馬列斯卡接手過度。路透社

馬列斯卡率隊贏得歐協聯。路透社

馬列斯卡亦曾奪得世冠盃。路透社

馬列斯卡曾在曼城執教。路透社

馬列斯卡教幾年 高柏尼再接手長教

馬列斯卡曾在曼城青年軍任教，亦試過出任哥帥助手，對藍月內部瞭如指掌，加入球隊可1以無需適應。再者他以之帶領李斯特城升上英超，又在車路士贏過歐協聯和世界冠軍球會盃，執教功力早已得到證明，藍月希望讓他執教數年，再等待高柏尼接手。後者球員時代是藍月隊長和後防核心，今季帶領拜仁慕尼黑勇奪德甲，並踢出水銀瀉地的攻勢，加上他跟隨哥迪奧拿多年，盡收其傳控足球的精髓，可作為長期帶隊的人選。