西甲│皇馬料同時放走華維迪、曹亞文尼 傳華維迪一直無隊長風範 四處「焫火頭」

皇家馬德里的內訌講手事件，繼續有新進展，英國媒體《The Athletic UK》引述西班牙方面的消息，指皇馬無論如何都會賣走兩位當事人曹亞文尼和費達歷高華維迪。同時隊內人士透露今次雖然是曹亞文尼先出手，但大家都認為華維迪才是罪魁禍首，他挑釁別人的模式在隊內皆知，過去一年都沒有展示隊長風範。

傳華維迪不停挑釁曹亞文尼

《The Athletic UK》引述知情人士的說法，華維迪在周四返回皇馬訓練基地後，與曹亞文尼以外所有人握手，並一直認為後者將隊內不和傳聞向傳媒泄密，不停辱罵他，之後又在操練中作出過火的凶狠攔截。曹亞文尼之後於更衣室，主動想與華維迪交流解決問題，但後者繼續出言羞辱，曹亞文尼被激怒才出手，當他見到華維迪失去知覺並倒地受傷時，都非常擔心。

不滿華維迪沒有隊長風範

有幾位內部人士透露，大家都知道今次衝突事件的源頭是華維迪，他挑釁別人的行為模式，在隊內早已為人熟知。他們更表示華維迪一整年的態度和處事手法都是這樣，作為副隊長的他有失隊長風範，多位在隊內效力時間較長的球員，都支持這一說法，並不滿其行為。

皇馬為形象料賣走2人

此外，皇馬指已對兩人啟動紀律處分程序，但未明確表示會如何處罰。然而兩位資深球員均預計皇馬今夏會賣走兩人，因為他們嚴重影響球隊形象，已經沒有任何留隊的空間。