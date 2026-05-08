英超│維拉入歐霸決賽搞亂英超 第6名或可戰歐聯 12隊爭席位累曼城

阿士東維拉反勝諾定咸森林入歐霸決賽，如果他們最終取得英超第5位並贏得歐霸，就會以歐霸盟主身份參加來季歐聯，英超因歐戰系數而額外獲得的歐聯席位，就會順延至第6位。目前有12支球隊都有機會取得第6名，包括排15位的水晶宮，大家在餘下3輪有歐聯要爭令形勢大亂，曼城亦因此受苦，皆因餘下對手都要爭歐聯。

維拉贏歐霸兼英超第5 第6位就出戰歐聯

英超原本有4個歐聯名額，由聯賽頭4名取得，早前他們已鎖定歐戰系數頭2位，獲得額外1個歐聯席位，此名額的規則是交予英超排名最高，而本身沒有歐聯參賽資格的隊伍，如果維拉最終贏下歐霸，並在聯賽排第5，他們就會以歐霸冠軍身份在來季踢歐聯，額外一席就順延至第6位。

15位水晶宮計分數都有得爭

目前聯賽頭3位阿仙奴、曼城和曼聯已鎖定歐聯資格，如果第6名都可以踢歐聯，按目前的積分計算由第4位的利物浦至15位的水晶宮，在分數上都有機會以第6名完成，令到本已激烈的歐戰之爭更加混亂。正與阿仙奴爭奪英超錦標的藍月，亦受亂局牽連，皆因他們餘下4輪的對手，包括維拉、般尼茅夫、賓福特和水晶宮，都有機會爭奪歐聯，令比賽更加難踢。

曼城受苦 餘下對手皆爭踢歐聯

現時有機會爭歐聯的英超隊，按聯賽排名分別是利物浦、維拉、般尼茅夫、賓福特、白禮頓、車路士、愛華頓、富咸、新特蘭、紐卡素、列斯聯和水晶宮。