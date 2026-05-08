歐霸│艾馬利第6次入決賽 之前贏4次 仍稱：維拉奪冠只有50%機會
更新時間：15:43 2026-05-08 HKT
發佈時間：15:43 2026-05-08 HKT
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周四歐霸4強次回合，阿士東維拉主場4:0大勝諾定咸森林，兩回合計贏4:1，將與弗賴堡爭冠。今次是維拉時隔44年再入歐戰決賽，但對其教練艾馬利而言並不陌生，皆因他之前帶領3支球隊共5次躋身歐霸決賽，4次捧盃而回，勝率高達80%，但他表示維拉今次的贏波機會只得50%，並指要尊重弗賴堡。
艾馬利過去5入歐霸決賽4次捧盃
艾馬利於2013至16年間，帶領西維爾連續3年贏得歐霸，之後在18至19球季再帶領阿仙奴入決賽，可是不敵車路士未能奪冠。到2020至21球季，他率維拉利爾闖入決賽，面對實力較佳的曼聯於法定時間和加時賽和1:1，最終互射12碼勝出奪冠。這名西班牙籍教頭之前5次入決賽贏4次，勝率達到80%，是歐霸歷來奪冠次數最多的教頭，球迷笑稱歐霸是「艾馬利盃」。
尊重弗賴堡指只有50%贏波機會
如今他協助維拉一騷44年之癢再入歐戰決賽，對手僅是目前於德甲排第7位的弗賴堡，贏波機會高唱入雲。然而他稱只有50%奪冠：「在今場比賽之前，我的腦海裡從未想像決賽的圖景，因為我腦子裡只有今場的畫面。現在我們可以去想像了，會盡最大努力去踢決賽，並作出精心準備。然而我們要對決賽本身，以及弗賴堡保持最大的尊重，球隊只有一半獲勝機會，所以要做好所有細節。」
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