西甲│皇馬「mma2.0」突顯深層次矛盾 法國幫南美幫不和 麥巴比一舉動耐人尋味

皇家馬德里周四爆發嚴重內訌，曹亞文尼和費達歷高華維迪在更衣室內動作，消息熱爆傳球。而今次的事件突顯隊內深層次的幫派矛盾問題，曹亞文尼來自法國，是隊內法國幫一員；華維迪剛屬於南美幫，一直有傳兩幫人不和詣，特別是基利安麥巴比加盟壯大法國幫的勢力。而麥巴比在「mma2.0」事件發生後離開訓練基地，被傳媒拍攝到大笑，此舉動令人耐人尋味。

法國幫、南美幫向來不和諧

據《塞爾電台》綜合各方面的消息，幫派文化在皇馬隊內持續已久，目前最大勢力分別是法國幫和南美幫，亦正好是今次「mma2.0」事件兩位主角所屬的派別。曹亞文尼是法國國腳，其法國幫隊友有卡馬雲加、費蘭特文迪和基利安麥巴比；華維迪是烏拉圭中場，與艾達米列達奧、雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯都是南美幫。

傳皇馬不排除大幅度皇整陣容

據悉自麥巴比加入皇馬後，南美幫不滿球隊陣式和踢法要向前者傾斜；而華維迪自恃在皇馬效力10年，是球隊副隊長，並與高層們關係緊密，經常干擾球隊內務，令法國幫不滿。如今曹亞文尼和華維迪講手，突顯法國幫和南美幫已不能和平公處，據報皇馬會方不排除於夏天大幅度重整陣容，幫走隊內大部份球員。

麥巴比大笑耐人尋味

而在衝擊事件爆發後，多名皇馬球員離開訓練基地時都木無表情，唯獨麥巴比被拍攝到開懷大笑，似乎無視事件的嚴重怛，皇馬球迷亦對他的舉動不滿。

麥巴比離開時竟開懷大笑。網上圖片