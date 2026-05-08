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西甲｜華維迪發文為衝突事件致歉 堅稱無同曹亞文尼打交 指自己係「意外」撞枱

足球世界
更新時間：13:53 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:53 2026-05-08 HKT

西甲豪門皇家馬德里更衣室衝突再有下文，費達歷高華維迪周四晚就衝突事件致歉，指自己因球隊表現感憤怒和沮喪導致爭執，並強調自己並未和曹亞文尼拳腳相交，頭部受傷只是意外撞到桌子導致，指有心之人刻意誇大事件。

華維迪發文為更衣室衝突事件致歉。AP
華維迪發文為更衣室衝突事件致歉。AP
華維迪強調自己並未和曹亞文尼拳腳相交。華維迪IG截圖
華維迪強調自己並未和曹亞文尼拳腳相交。華維迪IG截圖

華維迪堅稱無同曹亞文尼打交

華維迪在社交媒體上發佈聲明，承認在訓練中和隊友發生衝突，雖未有指明道姓但相信便是中場隊友曹亞文尼，他強調這些事情在更衣室很常見，並會在內部解決，並堅稱自己並未有和曹亞文尼打架，並指責有有心人刻意放大事件和散佈謠言，並指自己的頭部傷勢是因在爭吵中不小心撞到桌子導致。

華維迪指自己的頭部傷勢是因在爭吵中不小心撞到桌子導致。AP
華維迪指自己的頭部傷勢是因在爭吵中不小心撞到桌子導致。AP

華維迪亦對事件表示抱歉，指皇馬是他生命中最重要的東西之一，對球隊表現掙扎感難過，亦感到憤怒和沮喪，導致事件的爆發，也導致一連串的事情發生，華維迪亦指面對捏造的事實和誹謗，他會在場上捍衛自己的立場，和隊友的分歧在場上亦會煙消雲散。華維迪亦重申因傷缺席之後比賽的他才是最難過的，亦願意配合球隊和隊友做出任何認為必要的決定。

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