西甲│皇馬不滿艾比路亞不作為 無介入停止「曹華」動手 或促使摩連奴回歸

皇家馬德里中場拍檔曹亞文尼和費達歷高華維迪在更衣室內動手打架，後者更被擊倒到入院縫針，事件在世界球壇熱炒，這支西甲豪門亦淪為笑柄。據報球隊主席佩雷斯和總經理荷西山齊士對教練艾比路亞由始至終都沒有介入調動，任由「曹華」將衝擊昇級變成「mma2.0」，感到非常不滿。球會認為需要一位強硬和有名望的主帥入主平亂，或促成摩連奴回歸。

曹亞文尼、華維迪周四上演「mma2.0」

西班牙《阿斯報》透露，曹亞文尼和華維迪在周三已有激烈爭吵，但未有進一步行動。到周四的操練，華維迪質疑曹亞文尼將周三的衝突內容向外泄密，不停指責和辱罵，更在操練中多次作出過火的凶狠攔截。曹亞文尼原本一直容易，但華維迪一直追纏，前者終按奈不住出拳打向華維迪，這名烏拉圭中場暈倒時頭撞向桌子，要入院縫針。

艾比路亞由始至終無介入

知情人士指，艾比路比由周三開始，一直沒有介入調停，見到華維迪在操練中不過向曹亞文尼作出過火攔截，亦視若無睹，令事件一發不可收拾。據悉主席佩雷斯和總經理荷西山齊士對教練艾比路亞的不作為非常不滿，覺得他有責任去處理球員的情緒和和諧。

艾比路亞由始至終沒有介入衝突。路透社

艾比路亞由始至終沒有介入衝突。路透社

傳皇馬高層不滿艾比路亞不作為。路透社

事件或促使摩連奴回歸

銀河艦隊正考慮新球季教練人選，之前已考慮過要聘請一位比較強硬的教頭，應付原本已傳在的內訌問題。如今爆發更嚴重的衝突，會方更傾向由一位有絕對權威，領軍風格嚴厲的主帥才能把場面鎖住，摩連奴回歸的機會更大。意大利轉會專家羅馬諾指，關於摩帥重返銀河艦隊的消息，日內應有突破性發展。