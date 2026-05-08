西甲｜皇馬調查更衣室MMA事件 華維迪頭部受傷要唞近2個禮拜

西班牙時間周四據報指西甲豪門皇家馬德里早上訓練隊內發生內訌，法國中場曹亞文尼與烏拉圭中場費達歷高華維迪發生內訌，更在更衣室大打出手，華維迪甚至被打暈需要送院，皇馬周四晚發聲明指已就事件對2名球員展開紀律調查，亦證實華維迪因創傷性腦損傷需要休息近2星期。

皇馬更衣室MMA有下文 華維迪「爆缸」要唞2個禮拜

據《馬卡報》報導指2人在周三已有「牙齒印」，因華維迪在訓練中因犯規問題引起曹亞文尼不滿，在當日已發生激烈爭執，所幸當日有隊友分開2人才沒打起來，然而卻為翌日訓練埋計時炸彈。

周四在訓練中因華維迪對曹亞文尼作出一次凶狠攔截後周三積怨立即爆發，一開始前者留在訓練場後者則返回更衣室但2人情緒亦相當激動，隨後怨家路窄華維迪在返回更衣室時再和曹亞文尼相遇，前者先出言侮辱，後者則「忍無可忍無需再忍」立即出手，隨即便升級成雙方互毆，華維迪更被曹亞文尼「一拳KO」後暈倒，倒地時頭部撞到桌子「爆缸」需要送院治理。

皇馬晚上發佈聲明指已就事件對2位當事人展開紀律調查。皇馬IG截圖

皇馬亦證實華維迪因創傷性腦損傷需要休息10-14日。皇馬IG截圖

皇馬晚上發佈聲明指已就事件對2位當事人展開紀律調查，並會在內部調查結束後再更新情況，另外華維迪經診斷後證實因創傷性腦損傷，需要休息10-14日，意味着勢必缺席本港時間周一上演對巴塞隆拿的「國家打吡」，另一當時人曹亞文尼會否上陣亦存疑。事實上皇馬另外亦被傳中堅魯迪格和另一中堅艾華路卡利拉斯發生肢體衝突，皇馬今季成績不佳，若「國家打吡」落敗亦將注定這支銀河鑑隊今年將「四大皆空」，如今再爆球隊內訌將為皇馬再添陰霾。