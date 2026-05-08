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C朗沙特聯個人達百球里程碑 艾納斯作客4：2挫艾沙比

足球世界
更新時間：07:09 2026-05-08 HKT
發佈時間：07:09 2026-05-08 HKT

基斯坦奴朗拿度轟入個人在沙特聯第100個入球，帶領艾納斯作客以4：2擊艾沙比。艾納斯於聯賽榜領先次席的希拉爾5分，但踢多場。

C朗於沙特聯轟入第100球。路透社
C朗於沙特聯轟入第100球。路透社
文尼助攻C朗達成里程碑。路透社
文尼助攻C朗達成里程碑。路透社
祖奧菲歷斯今場連中三元。路透社
祖奧菲歷斯今場連中三元。路透社

艾納斯上半場憑祖奧菲歷斯梅開二度領先，他先於3分鐘近門車身起右腳射彈地波破網，之後於10分鐘接應傳中，於尾柱力壓艾沙比守將頭槌攻門，皮球巧妙笠死艾沙比門將入網。主隊於30分鐘，有卡拉斯高把握艾納斯中場艾簡巴利控球失誤，搶得皮球後推入禁區起腳，追成半場落後1：2。

C朗今季暫轟26球

下半場75分鐘，C朗接應沙迪奧文尼的左路傳中，第一時間起左腳射地波入網，助球隊領先3：1之餘，他個人達成於沙特聯轟入100球的里程碑。他自2022年12月轉投沙特聯賽，雖暫時未為球隊奪得任何錦標，但個人不足4季便達成轟百球的佳績；他今季暫時射入26球。

祖奧菲歷斯連中三元

艾沙比5分鐘後追成2：3，但艾納斯於98分鐘憑祖奧菲歷芹射入12碼，個人完成戴子帽法。最終艾納斯以4：2擊敗艾沙比，賽後以27勝1和4負得82分續排榜首，以5分領先次席的希拉爾但踢多場。

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