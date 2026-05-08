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歐協聯｜水晶宮淘汰薩克達晉決賽創隊史 將與華歷簡奴爭冠

足球世界
更新時間：06:48 2026-05-08 HKT
發佈時間：06:48 2026-05-08 HKT

水晶宮晉身歐協聯決賽，創下隊史。這支英超球隊今晨於歐協聯4強次回合，以2：1擊敗薩克達，兩回合計贏5：2殺入決賽，這是水晶宮隊史首次晉身歐洲賽決賽。

水晶宮晉身歐協聯決賽。法新社
水晶宮晉身歐協聯決賽。法新社
加拉斯拿領軍殺入歐協聯決賽。美聯社
加拉斯拿領軍殺入歐協聯決賽。美聯社
水晶宮於4強次回合以2：1擊敗薩克達。法新社
水晶宮於4強次回合以2：1擊敗薩克達。法新社
蒙路斯於右路急勁傳中，逼得薩克達的柏度軒歷基擺烏龍。法新社
蒙路斯於右路急勁傳中，逼得薩克達的柏度軒歷基擺烏龍。法新社

水晶宮帶着首回合3：1的領先優勢，於次回合回到主場，於上半場10分鐘便撕破薩克達防線，由耶利米賓奴將皮球送入網窩；但經VAR翻看後，判越位在先，入球無效。今場先開紀錄的仍是水晶宮，主隊於25分鐘憑丹尼爾蒙路斯於右路急勁傳中，逼得薩克達的柏度軒歷基擺烏龍。

但薩克達的軒歷基之後將功補過，他於34分鐘橫傳於禁區邊的隊友艾堅拿度，後者右腳一控，隨即轉身快腳起左腳射門，皮球直飛上角，水晶宮門將甸軒達臣只能目送皮球入網。兩軍半場各一言和。

隊史首晉歐洲賽決賽

水晶宮於下半場先由軒達臣救出對方的射門轉守為攻，最終由伊斯美拿沙亞於門前接應左路傳中，撞射入網，助球隊於次回合領先2：1。最終水晶宮保住勝局，兩回合計以5：2淘汰薩克達，創下首晉歐洲賽決賽的球會紀錄。

至於另一場4強次回合，華歷簡奴作客以1：0小勝斯特拉斯堡，兩回合計以2：0淘汰對手晉級。水晶宮與華歷簡奴合演的歐協聯決賽，將於香港時間5月28日凌晨3時上演。

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