歐霸｜維拉4強次回合派4蛋反勝森林 將與弗賴堡爭冠

歐霸專家艾馬利保金漆招牌，帶領阿士東維拉晉身今屆歐霸決賽。他們在4強次回合主場以4：0擊敗諾定咸森林，總比數反勝4：1淘汰對手。

首回合1球落後

維拉首回合落後0：1，次回合回到主場表現出色。先是36分鐘，貝安迪亞於左路表演秀麗腳法、擺脫兩名後衛夾擊後傳中，門前的奧尼屈堅斯輕鬆撞射入網，助維拉半場領先1：0，總比數扳平1：1。

貝安迪亞傳射建功。美聯社

阿士東維拉殺入歐霸決賽。美聯社

維拉忠實球迷威廉王子現身打氣，睇得相當肉緊。美聯社

麥甘尼3分鐘內梅開二度

下半場維拉連入3球，先是55分鐘經VAR翻看後，判柏奧托利斯被森林守將尼高拉米連高域於禁區內拉跌，獲得12碼。維拉的12碼由貝安迪亞操刀中鵠，總比數反超前。維拉之後有約翰麥甘尼於3分鐘內連入兩球，先是77分鐘接應屈堅斯的橫傳，第一時間用左腳燙遠柱入網；80分鐘，他再於差不多的位置起腳，今次射近柱攻破史堤芬奧迪加的十指關。

最終維拉次回合大勝4：0，兩回合計以4：1淘汰森林。另一場4強次回合，弗賴堡以3：1擊敗布拉加，兩回合計以4：3險勝對手。維拉將與弗賴堡於香港時間5月21日凌晨3時，合演今屆歐霸盃決賽。