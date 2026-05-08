英超｜曼聯鎖定歐聯資格 卡域克首談帥位：明確動向對球會至關重要

曼聯確認獲得來季歐聯參賽資格後，看守主教練卡域克周四首次公開表示，球會是時候對主教練人選作出明確決定。他強調自己心態平和，同時坦言「明確性」對球會長遠發展非常重要。

曼聯管理層原定計劃在賽季結束後才決定卡域克的去留，期間亦一直有接觸其他潛在候選人。隨著球會完成重返歐聯的首要目標，帥位問題再次成為焦點。卡域克在周四的記者會上表示：「明確性確實很重要。賽季即將結束，我們近期表現強勁，球隊正處於有利位置，現在自然是時候商討我的角色以及未來的發展方向。」

多名曼聯兵公開支持卡域克。美聯社

卡域克帶領曼聯重返歐聯。美聯社

曼聯取得來季歐聯資格。美聯社

「以長遠目光執教紅魔」

自接掌球隊以來，卡域克一直被視為短期過渡人選，但他強調自己的執教方針從未受此限：「從第一天開始，我從未以『短期心態』作過任何決定。無論是球隊發展還是球員個人成長，我和教練團隊都是以球會的長遠利益為依歸。至於外界、球員或媒體如何看我，那並非我能控制。」

雖然隊內多名主力球員近期公開開腔支持卡域克留任，但由英力士主席拉傑夫主導的管理層似乎傾向保持冷靜。消息指，球會希望完成整個評核程序，在球季正式結束並分析所有數據後才作最終決定，以免受一時的氛圍或情緒左右。