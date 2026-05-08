世界盃2026‧列強點評│防反配死球唔好睇但有用 澳洲靠2招力爭出線
更新時間：11:16 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:16 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:16 2026-05-08 HKT
澳洲近年欠缺具級數球星，但仍能連續6次躋身決賽周，全因他們有自知之名，不介意戰術風格遠離世界主流，來到2026年仍以防守反擊為主，配合死球戰術爭取入球。這兩招唔好睇但有用，袋鼠軍團的實用主義足夠爭出線。
因欠缺球星無本錢改踢法
上屆16強澳洲1:2惜敗予最終冠軍阿根廷的澳洲，今屆外圍賽他們於亞洲區第3圈C組次名直接出線，第7次晉身世界盃決賽周，亦是從大洋洲足協轉投亞洲足協後的連續第6次。該隊近年受限於國際足協新訂立的規定，年輕球員不能距離家長超過100公里，難派有潛質的年輕球員送到歐洲球會培訓，未能再現基維爾或添卡希爾等具級數球員，3月份的大名單中只有2人於歐洲五大聯賽效力，分別是門將馬菲賴恩和守將施卡迪。
防反+死球唔好睇但實用
正是技術上欠缺進步，澳洲逐與世界主流背道而馳，仍然採用過時的穩守突擊戰利，配合球員身高優勢在死球爭取入波，反有意外收獲。在球員時代曾效力水晶宮的教練普波域帶領下，專心確立高效踢法，在控球率低下於外圍賽兩輪面對日本及沙特阿拉伯錄2勝2和。他們之後主場5:1大炒印尼，有3球來自死球。這套實用主義在D組面對土耳其、巴拉圭和美國，隨時有意外收獲。
澳洲世界盃D組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
14-06 中午12:00 土耳其
19-06 深夜3:00 美國
26-06 早上10:00 巴拉圭
澳洲焦點球員
馬菲賴恩
位置：門將
出生日期：08-04-1992
效力球會：利雲特
國際賽上陣/入球：103場/0球
施卡迪
位置：後衛
出生日期：10-10-2003
效力球會：帕爾馬
國際賽上陣/入球：11場/1球
伊蘭觀達
位置：翼鋒
出生日期：09-02-2006
效力球會：屈福特
國際賽上陣/入球：13場/5球
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