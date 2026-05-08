西甲│皇馬mma2.0打得成 曹亞文尼、華維迪開拖後者入院縫針 兩人被罰無限期停賽

皇家馬德里中場拍檔曹亞文尼和費達歷高華維迪，周三爭吵差點開大片互毆，幸得隊友及時分開，不過兩人翌日最終開得成拖，上演「皇馬mma2.0」。據巴西ESPN透露，彼此在操練中因激烈的身體對抗再起衝突，之後在更衣室大打出手，華維迪被曹亞文尼一拳打暈失去知覺，倒地時頭撞到更衣室的桌子，需要到醫院縫針，現已出院，消息指兩人已被皇馬即時處罰無限期停賽。

華維迪被打暈「入廠」縫針

《馬卡報》周三報導，華維迪和曹亞文尼，近日在一次操練中因犯規問題互相不滿，彼此推撞後，返回更衣室繼續烈爭吵，幾乎互毆大打出手，幸得隊友及時分開。不過兩人在周四終於打得成，知情人士指華維迪在訓練中對曹亞文尼作出一次凶狠攔截，後者隨即返回更衣室，華維迪則留在訓練場，但情緒非常激動。之後華維迪去到更衣室與曹亞文尼狹路相逢，前者出言辱罵，曹亞文尼被激怒，兩人立即出手互打，華維迪被曹亞文尼一拳打暈失去知蟿，失平衡倒地時頭撞向桌子流血，需要到醫院縫針，現已出院回家休息。

皇馬罰兩人無限期停賽

消息指皇馬對兩人出手勃然大怒，已決定將兩人排除出大軍名單，並無限期停賽，周日西甲國家打吡作客巴塞隆拿不會上陣，之後有媒體更稱球會正考慮與他倆解約。而皇馬隊長卡華積原本已離開訓練基地，得知隊友打架後，立即驅車返回基地了解事件。