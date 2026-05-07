英超│曼聯滿意達洛治進步幅度 今夏唔買右閘明年再補充

曼聯提早鎖定來季歐聯席位後，已開始引援工作，消息指球會原本有意加強球隊右後衛的實力，但他們認為達洛治季尾演出不俗，滿意其進步幅度，所以改變決定不會在夏天簽入新右閘，將資金放在其他位置，到明年才補充。

曼聯認為達洛治季尾演出不俗，滿意其進步幅度。路透社

達洛治在艾摩廉麾下表現差

達洛治季初在時任主教練魯賓艾摩廉麾下出任翼衛，20場英超比賽中正選踢了15場，還有3次後備出戰，10次踢左翼衛、6次任右翼衛，2次踢最擅長的右閘，但表現未如理想，防守經常失位，進攻亦沒有貢獻，當時成為不少紅魔球迷的眾矢之的。

曼聯認為達洛治季尾演出不俗，滿意其進步幅度。路透社

換帥後演出有改善 紅魔決定唔買右閘

他在卡域克上任後連貫地踢右後衛，在這個最擅長的位置交出穩定發揮，甚少失位之餘，還為球隊提供硬朗的身體對抗能力。英國《曼徹斯特晚報》周三報導，紅魔原本有意在夏天轉會市場簽入新右閘，與他形成競爭，但會方滿意他在換帥後的表現和成長幅度，認為不需急於在右後衛這位置上補充兵潮，寧願將資金放在中場和左後衛上，決定留待至明年夏天才羅致新右閘。

曼聯認為達洛治季尾演出不俗，滿意其進步幅度。美聯社