足球│據傳中國、印度已被邀請首屆出賽FIFA東盟盃 港隊料編入第二級賽事 奪冠可獲30萬美元獎金

前盛傳國際足協將於九月舉辦的首屆FIFA東盟盃（FIFA ASEAN Cup），香港將主辦第二級的所有比賽，並獲邀出賽。而據外媒最新報導指中國、印度已被邀請出賽，該賽事將採取兩級、14隊，不設準決賽的全新賽制，港隊料列第二級，如果奪冠，將獲得30萬美元（約234萬港元）的獎金。

早前據外媒報道，由國際足協舉辦的首屆FIFA東盟盃預計將於今年9月21日至10月6日的新國際賽期上演，香港足球隊亦有望參賽。而根據新加坡《海峽時報》昨日（6日）的報道除了11支東南亞球隊、中國、港隊和印度據悉已獲邀參賽。賽事將採取兩級、14隊的全新賽制。第一級共有8隊，分為兩組，其中一組由印尼主辦，另一組舉辦地點待定。第二級則有6隊，分為兩組，第二級所有比賽將安排在香港舉行。賽制將不設準決賽，小組首名直接爭奪冠軍，小組次名則進行季軍戰。每隊預計進行2至4場比賽，相比傳統主客場兩回合制，大幅簡化賽程。

《海峽時報》續指， 賽事預計以世界排名劃分級別。11個東盟成員國加上受邀的港隊、中國及印度，共14隊將分為兩級。港隊料列第二級，若在該級奪冠，將獲得30萬美元（約234萬港元）的獎金。第一級冠軍可獲100萬美元。每支參賽球隊至少獲得12.5萬美元的參賽費，贏波或打和另有額外獎勵。總獎金池預計超過400萬美元。