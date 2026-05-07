英超│達雲紐尼斯加盟僅1年被希拉爾棄用 獲准夏天離隊 傳加盟車路士

去年夏天登陸沙特阿拉伯球壇的達雲紐尼斯(Darwin Nunez)，在希拉爾的發展未如人意，加盟僅1年已被球隊棄用。據報他和希拉爾已達成協議，賽季後離隊，有望重返英超賽場，有傳車路士正力邀他加盟。

有傳車路士正力邀達雲紐尼斯加盟。路透社

達雲紐尼斯被剔出希拉爾大軍名單

達雲紐尼斯去年夏天敗走利物浦，以4600萬鎊轉投希拉爾，但發展不似如期，24場各賽事雖有9入球5助攻，但經常錯失入球機會，沒有因為聯賽級數下降而交出匹配其轉會費的表現。而沙特聯賽規定每隊只可註冊8名2003年之前出生的外援，由於球隊外援出現人滿之患，希拉爾逐在2月將他剔出大名單，已接近3個月沒有為球隊上陣，但他期間仍保持職業態度，每日堅持訓練。

有傳車路士正力邀達雲紐尼斯加盟。路透社

傳車路士有意帶他回英超

消息人士透露，這名26歲烏拉圭前鋒與希拉爾達成協議，球季結束後可以離隊，由於其身價已大幅跌至2500萬歐羅，球會不會強求收回買入價，願意以市價或更低價錢放人。目前祖雲達斯和車路士均對他有興趣，當中以後者較積極，希望將他帶回英超賽場。然而他之前效力利物浦被轟把握力差，門前失機的畫面經常出現，球迷們都不看好他。