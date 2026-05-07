西甲│皇馬爆嚴重內訌 魯迪格掌摑A費 曹亞文尼、華維迪差點互毆

皇家馬德里周日西甲將會作客巴塞隆拿，如果未能贏波後者就會提早封王，在這場國家打吡中完成衛冕，對本季四大皆空的皇馬而言是進一步打擊。然而在這重要關頭，銀河艦隊的內訌傳聞越爆越激烈，繼早前中堅魯迪格掌摑左閘艾華路卡利拉斯(A費)後，又傳出曹亞文尼和中場拍檔費達歷高華維迪幾乎講手互毆，並有6名球員拒絕與教練艾比路亞對話，更衣室形勢險峻。

內訌傳聞升級 近日先傳掌摑事件

當皇馬本季四大皆空之際，隊內的負面新聞不停傳出。鋒將基利安麥巴比懶理球隊陷入險境，與女友飛到意大利度假更被傳媒發現並發下照片，引來眾隊友和球迷不滿，原來只是小兒科。本周就傳出中堅魯迪格曾在操練中掌摑左閘艾華路卡利拉斯，後者其後發文指部份傳聞並不屬實，隊內氣氛不差，但就承認掌摑事件，並透露只是小事和已經解決。

中場拍檔差點互毆 6名球員拒與教練對話

然而內訌傳聞一個比一個嚴重，西班牙媒體《馬卡報》周三報導，合作已久的中場華維迪和曹亞文尼，近日在一次操練中因犯規問題互相不滿，彼此推撞後，返回更衣室繼續烈爭吵，幾乎互毆大打出手，球隊更衣室進一步分裂。而報導續指，艾比路亞已全面失去更衣室的控制，多達6名球員拒絕與他交談，更不信任他和其團隊。