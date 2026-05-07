世界盃2026‧列強點評│暌違3屆重返決賽周 巴拉圭D組出線有難度

巴拉圭自1930年首次出戰世界盃決賽周以來共8次參賽屬決賽周常客，惟近年球隊成績下滑，已連續三屆缺席決賽周。今屆世盃外巴拉圭的成績亦麻麻，受惠賽事擴大至48隊參賽才可重返決賽周。陣中主將米基爾阿米朗由英超轉戰美職，實力和狀態同走下坡，要帶領巴拉圭於D組出線有難度。

巴拉圭國家足球隊。美聯社

過去3屆無緣決賽周

巴拉圭歷來8次出戰世界盃決賽周，成績最好一屆是2010南非世界盃，於8強0:1僅敗給最終冠軍西班牙。不過，該隊自名將辛達告魯斯退役後成績下滑，2014巴西世盃外於南美洲排第9，2018俄羅斯世盃外排第7，2022卡塔爾世盃外排第8，連續三屆失落決賽周席位。

因世盃擴軍獲得席位

今屆美加墨世界盃南美洲區外圍賽，巴拉圭成績其實亦不好，18戰7勝7和4負排小組第6。若以上屆南美洲有4.5席計已告出局，慶幸今屆世盃規模擴大至48隊參賽，南美洲有6.5席，巴拉圭才獲南美洲最後一個直接出線席位。

主將阿米朗力不從心

巴拉圭陣中最大牌球星是曾效力英超勁旅紐卡素的米基爾阿米朗，惟他今季轉投阿特蘭大聯，於比賽強度和速率都次一級的美職比賽，實力難免有所下降，尤其攻守轉換速率。至於巴拉圭在D組的對手有美國、土耳其和澳洲，以該隊實力恐怕只能與澳洲爭第3名，再寄望以較佳成績第3名出線。

巴拉圭世界盃D組賽程

日期 開賽時間（香港時間） 對手 13-06 早上09:00 美國 20-06 早上11:00 土耳其 26-06 早上10:00 澳洲

巴拉圭焦點球員

巴拉圭中場米基爾阿米朗。路透社

米基爾阿米朗

位置：中場

出生日期：10-02-1994

效力球會：阿特蘭大聯

國際賽上陣/入球：75場/9球

巴拉圭中場迪亞高高美斯。路透社

迪亞高高美斯

位置：中場

出生日期：27-03-2003

效力球會：白禮頓

國際賽上陣/入球：23場/3球

巴拉圭後衛奧馬阿達雷迪。美聯社

奧馬阿達雷迪

位置：後衛

出生日期：26-12-1996

效力球會：新特蘭

國際賽上陣/入球：35場/3球