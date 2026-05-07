歐聯│阿仙奴決賽挑戰聖日耳門 與20年前越級鬥巴塞隆拿相似 亨利：希望完成當年未圓的夢

今屆歐聯決賽戲碼，是力爭衛冕的巴黎聖日耳門(PSG)對相隔20年再次爭冠的阿仙奴。槍手與如日方中的PSG決一死戰，與2005至06球季面對有朗拿甸奴、美斯、沙維等巨星壓陣的巴塞隆拿情況相似，都是越級挑戰。時任阿仙奴隊長亨利希望後輩們可以完成當年未圓的夢，但他亦明白球隊目前的實力，遠遠不及PSG。

阿仙奴決賽挑戰聖日耳門，與20年前越級鬥巴塞隆拿相似。美聯社

挑戰PSG與當年越級對巴塞隆拿相似

聖日耳門去年首奪大耳朵盃，之後又在世界冠軍球會盃取得亞軍，今屆歐聯又是入球最多的球隊，被視為目前歐聯球壇實力最強之師。阿仙奴近年成績出眾，但已6年未贏得主要賽事冠軍，22年未曾在英超封王，歐聯亦是第2次躋身決賽，對上一次是2005至06球季，今次與PSG爭冠是越級挑戰，情況與20年前遇上巴塞一樣。

阿仙奴以目前的實力，其實遠遠不及PSG。法新社

亨利希望後輩幫手圓夢

當年巴塞擁有細哨、美斯、沙維、伊度奧、佩奧爾和迪高等世界級星將；阿仙奴不在同一級數，陣中只有皮利斯和亨利具有高水平，他們最終輸1:2未能首奪歐聯。亨利表示希望後輩可以幫他們圓夢：「這支球隊有可能做到我們當年未能做到的事，作為球迷你總是希望你支持的球隊能贏上決賽，去親歷那種巔峰感受。」

亨利希望後輩幫手圓夢，奪歐聯冠軍。法新社

承認阿仙奴實力遠不及PSG

然而亨利都知道這支阿仙奴的實力遠不及PSG：「我們還未到他們的水平，所以一定要保持謙遜。巴黎不僅在進攻入可以比你取得更多入球，還能將你輾壓至窒息。但阿仙奴的韌性不可忽視，每當有機會，球隊都能轉化成入球，所以我們並非沒有可能擊敗PSG。」可是一項數據對槍手不利，就是球隊近24場歐聯只錯2次落敗，正是去季4強被PSG雙殺。