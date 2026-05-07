歐聯│PSG阿仙奴會師決賽 西班牙教練內訌 安歷基談阿迪達：佢係我後輩

巴黎聖日耳門(PSG)淘汰拜仁慕尼黑入歐聯決賽，將於5月30日在匈牙利布達佩斯與阿仙奴爭冠。這場歐聯決賽將會上演西班牙教練內訌，PSG主帥安歷基(Luis Enrique)提起槍手教頭阿迪達(Mikel Arteta)時，指自己球員時代於巴塞隆拿效力期間，後者剛出道是其後輩，並稱對他有好感。同時安帥亦表示阿迪達打造的阿仙奴非常出色，其執教能力無容置疑。

PSG主帥安歷基表示阿迪達打造的阿仙奴非常出色，其執教能力無容置疑。美聯社

兩人相差11歲 曾在巴塞做隊友

55歲的安歷基將與年輕11歲、同樣來自西班牙的阿迪達爭奪大耳朵盃。兩人的淵源來自巴塞隆拿，安歷基於1996至2004年間效力這支西班牙豪門，當時是球隊的大哥，阿迪達則在1997至99年在巴訓青年軍受訓，99至01年為B隊效力，到02年正式離隊。阿迪達從未為巴塞一隊出場，但他當時多次提升上一隊訓練，與安歷基曾一起共事，後者指視阿迪達為後輩：「我對他很有好感，因為他年輕時在巴塞隆拿和我做過隊友。」

阿迪達曾在巴塞與安歷基做隊友。路透社

安歷基：我對阿迪達有好感

如今阿迪達帶領阿仙尼時隔20年再入歐聯決賽，安歷基都大讚他：「他打造了一支出色的球隊，執教多年，其執教能力無容置疑。我知道這場決賽非常艱難，但我們對自己的比賽風格和目標充滿信心，我相信我們會戰鬥至最後一刻。」