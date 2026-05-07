Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│PSG阿仙奴會師決賽 西班牙教練內訌 安歷基談阿迪達：佢係我後輩

足球世界
更新時間：13:16 2026-05-07 HKT
發佈時間：13:16 2026-05-07 HKT

巴黎聖日耳門(PSG)淘汰拜仁慕尼黑入歐聯決賽，將於5月30日在匈牙利布達佩斯與阿仙奴爭冠。這場歐聯決賽將會上演西班牙教練內訌，PSG主帥安歷基(Luis Enrique)提起槍手教頭阿迪達(Mikel Arteta)時，指自己球員時代於巴塞隆拿效力期間，後者剛出道是其後輩，並稱對他有好感。同時安帥亦表示阿迪達打造的阿仙奴非常出色，其執教能力無容置疑。

PSG主帥安歷基表示阿迪達打造的阿仙奴非常出色，其執教能力無容置疑。美聯社
PSG主帥安歷基表示阿迪達打造的阿仙奴非常出色，其執教能力無容置疑。美聯社

兩人相差11歲 曾在巴塞做隊友

55歲的安歷基將與年輕11歲、同樣來自西班牙的阿迪達爭奪大耳朵盃。兩人的淵源來自巴塞隆拿，安歷基於1996至2004年間效力這支西班牙豪門，當時是球隊的大哥，阿迪達則在1997至99年在巴訓青年軍受訓，99至01年為B隊效力，到02年正式離隊。阿迪達從未為巴塞一隊出場，但他當時多次提升上一隊訓練，與安歷基曾一起共事，後者指視阿迪達為後輩：「我對他很有好感，因為他年輕時在巴塞隆拿和我做過隊友。」

阿迪達曾在巴塞與安歷基做隊友。路透社
阿迪達曾在巴塞與安歷基做隊友。路透社

安歷基：我對阿迪達有好感

如今阿迪達帶領阿仙尼時隔20年再入歐聯決賽，安歷基都大讚他：「他打造了一支出色的球隊，執教多年，其執教能力無容置疑。我知道這場決賽非常艱難，但我們對自己的比賽風格和目標充滿信心，我相信我們會戰鬥至最後一刻。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
20小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
01:57
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
突發
5小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
6小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
21小時前
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
2小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
8小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
23小時前
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
影視圈
5小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
2026-05-06 11:35 HKT
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
飲食
23小時前