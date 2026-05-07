歐聯│拜仁質疑兩個手球爭議判罰 涉事球證只得15場歐聯經驗

周三歐聯4強次回合，拜仁慕尼黑主場與巴黎聖日耳門(PSG)賽和1:1，總比數輸5:6無緣決賽。今場有兩個手球判決都對主隊不利，包括PSG中場祖奧尼維斯禁區內手球沒有吹罰；左閘紐奴文迪斯蓄意手球，但球證指賓希路指拜仁中場干拉特賴馬犯規在先，前者避過領取第2面黃牌，拜仁上下對此非常不滿。原來賓希路連同今場僅執法過15場歐聯比賽，拜仁質疑他經驗不足。

紐奴文迪斯手球 球證反吹拜仁

兩個手球爭議都在上半場出現，28分鐘拜仁中場干拉特賴馬前場右路推進，當他挑起皮球想越過PSG左閘紐奴文迪斯時，後者伸出右手阻擋皮球向前，有黃牌在身的他應領取第2黃，但第4助攻裁判向球證賓希路提示賴馬手球在先，判後者犯規。然而重播顯示賴馬是下腹靠右位置控球，右手沒有觸碰皮球。

祖奧尼維斯禁區內手球無被罰

3分鐘後，聖日耳門的域天拿在己方禁區內大腳解圍，省中隊友祖奧尼維斯的手，可是賓希路示意沒有12碼，VAR亦無介入。兩個手球判罰都對拜仁不利，教練高柏尼怒斥：「尼維斯那球，稍微有點常識都覺得荒謬。而文迪斯的第2面黃牌，我覺得球證本來想出示，但後來又收回，因為他意識到自己之前已給他一張黃牌，不想把他罰下。球證就將判罰方向改成另一邊，我真的沒看到賴馬用手碰到球。」中堅莊拿芬泰希亦直斥球證的判決，認為各方欠拜仁一個解釋。

賓希路僅執法歐聯15場

球證賓希路賽後成為爭議人物，38歲的他來自葡萄牙，未執法過世界盃和歐洲國家盃等大型賽事，賽前亦只得14場歐聯經驗，上季才開始執法淘汰賽，今仗是他首度於準決賽首相，拜仁行政總裁戴爾遜直指球證經驗不足：「一位從未在準決賽執法的球證，居然被安排吹4強。你看他的履歷，歐聯經驗也不多。」